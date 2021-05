Gianni Morandi ridicolizzato dal nipote, un dettaglio fisico colpisce: ‘E’ enorme!’

Il grande artista ha voluto condividere con i fan la verità sul rapporto con suo nipote Giovanni. Gianni Morandi rivela che il ragazzo lo prende in giro.

Il cantante si sta lentamente riprendendo dall’incidente. Gianni Morandi, infatti, ha rischiato grosso quando si è procurato quell’ustione alla mano. Poteva andare molto peggio, ma per fortuna pare che le cose stiano andando per il meglio come testimonia anche l’ultima foto postata.

Gianni ama condividere attimi di vita quotidiana sui social e questa volta ha voluto mostrare a tutti cosa ama fare suo nipote Giovanni.

Gianni Morandi, il nipote lo prende in giro: il dettaglio che li accomuna

L’amato cantante bolognese, Gianni Morandi, si lascia spesso fotografare dalla moglie Anna spesso e posta poi gli scatti più belli e simpatici con i fan.

Questa volta non è solo nella foto ma c’è con lui il nipote adorato, Giovanni Morandi, il figlio di Biagio Antonacci.

Il cantante 76enne ha rivelato al web che il nipote si diverse spesso a prenderlo simpaticamente in giro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni mostra la sua manona

Il web non poteva non notare che anche il nipote ha una mano notevole, gigante come quella di suo nonno.

Un tratto ereditario quindi che ha colpito anche il resto della famiglia. Un timbro di fabbrica che è una sorta di garanzia del talento.

Anche il suo Giovanni, infatti, ama la musica anche se il suo genere differisce sia da quello di nonno Gianni che di papà Antonacci.

La foto ha racconto subito tanti like e commenti:

‘Anche la sua manina non scherza!’

ma anche:

Per dire che è tuo nipote non è necessario che lo dica, mostra la mani è gigante uguale

Un particolare che di certo non poteva passare inosservato.