Jessica Alves mostra il seno rifatto di nuovo: ‘Gigantesche!’

L’ex Ken umano non ha ancora ultimato la sua trasformazione. Oggi, Jessica Aves però è una donna al 100% e mostra il suo seno migliorato.

In una recente intervista Jessica Aves ha rivelato di aver fatto anche l’operazione per il cambio sesso per sentirsi donna totalmente. Nonostante la ‘transizione’ sia terminata Alves deve affrontare ancora altri interventi. Uno di questi era quello al seno che ha annunciato di fare pochi giorni fa.

Jessica usa tantissimo i social mostrando i risultati dei suoi cambiamenti e la bellezza ottenuta anche grazie agli interventi di chirurgia plastica.

Jessica Alves dopo l’operazione mostra il seno

Un’altra operazione per Jessica Alves: l’ennesima al seno per renderlo più armonico e grande proprio come ha sempre desiderato dall’inizio della sua transizione.

Oggi l’ex Ken Umano, Rodrigo Alves è una donna in tutto e per tutto ma ancora ha bisogno della chirurgia per apportare dei cambiamenti e delle migliorie al suo corpo.

Ai fan ha mostrato tutti i risultati con foto particolarmente generosa in cui tutto il suo corpo viene messo in risalto con poche censure. Pochi minuti fa ha condiviso con i fan una foto dove mostra una scollatura generosissima in cui evidenzia il repentino recupero post operatorio.

Jessica oggi cerca il Principe Azzurro

Alves ha però un sogno nel cassetto: trovare il Principe Azzurro. Ai giornalisti ha rivelato di desiderare una persona accanto che la appezza e la ami per quello che è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Alves (@jessicaalvesuk)



Di certo i corteggiatori non le mancano ma gran parte sono interessati più al suo aspetto che alla sua anima.

Come tutte le donne anche Jessica desidera vivere il grande amore.