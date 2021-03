Gianni Morandi, il video choc fasciato a braccia e ginocchia: “Sono fortunato”

Il cantante ha postato sui social il primo video dopo il terribile incidente che gli ha provocato ustioni alle mani, la commozione dei fan.

Gianni Morandi si trova ancora ricoverato al Centro Grandi Ustionati a Cesena ma oggi ha voluto rassicurare i suoi moltissimi fan con un video in cui muove i primi passi dopo l’incidente.

Ecco il VIDEO che ha commosso il web.

L’incidente di Gianni Morandi: fan preoccupati

Il cantante Gianni Morandi è stato coinvolto in un terribile incidente l’11 marzo mentre si trovava in campagna per eseguire dei lavori di routine. Mentre si apprestava a bruciare alcune sterpaglie infatti, il 76enne è scivolato cadendo nel fuoco ed ustionandosi gravemente braccia e gambe.

Ovviamente i soccorsi sono stati immediati ed il cantante è stato trasportato in elicottero prima al Maggiore di Bologna e poi trasferito al Centro Grandi Ustionati di Cesena.

La partecipazione dei fan si è fatta subito sentire sui social dove l’artista è una star seguitissima.

Anche i giocatori e l’allenatore del Bologna, Siniša Mihajlovic, hanno voluto mandare un augurio al grande Gianni.

Il cantante aveva già postato un selfie con i dottori che lo hanno preso in cura ma oggi ha voluto rassicurare i fan con un video già diventato virale.

Il primo video dall’ospedale: “Sono fortunato”

Gianni Morandi ha postato stamattina 21 marzo un video dal nosocomio in cui è ricoverato da ormai dieci giorni, girato dall’adorata moglie Anna che gli è sempre accanto. Nel video Morandi muove i suoi primi passi dopo l’incidente con le braccia e le ginocchia fasciate e rassicura tutti i fan con il suo modo ironico che lo ha fatto amare da tutti.

“Sì, sono stato veramente fortunato”.

Ha esclamato il cantante mentre in sottofondo si sentono le note della canzone “Ragazzo Fortunato” di un altro famoso cantante, Jovanotti.

La didascalia al video di Gianni ha emozionato e commosso tutti i suoi followers ed il post in pochissimo tempo è già diventato virale in rete.

“21 marzo..il primo giorno di primavera ed il decimo giorno di degenza in ospedale…Tutti mi stanno aiutando a superare questo difficile momento così delicato, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi..Video di Anna”.

Il cantante ha rimarcato come l’ospedale in cui è ospitato, Il Maurizio Bufalini di Cesena sia un’eccellenza nella Regione Emilia- Romagna. Morandi non ha scordato di ringraziare la squadra sanitaria che si prende cura di lui ogni giorno, definendola “straordinaria”, con riferimento specifico al primario Davide Melandri.

Una valanga di like e auguri commossi sono arrivati per il cantante da tutti i fan che continuano a fare il tifo per lui, ci uniamo alla speranza che tutto questo presto resti solo un ricordo per Gianni Morandi!