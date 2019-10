Gianni Morandi, il dramma ‘Mia figlia Serena è morta’: la spiazzante confessione e l’intervista a Verissimo

Il cantante Gianni Morandi ha vissuto una tragedia immane con la perdita della figlia Serena. Il dolore ancora vivo nei genitori.

Una tragedia che non si dimentica

Gianni Morandi, il fidanzato d’Italia ha abituato tutti a vederlo sorridente, scattante, sempre giovane e pieno di vita sia sui set di film e fiction che sui palcoscenici con la sua chitarra in mano.

Morandi è davvero un vulcano di vita ed è riuscito a conquistare anche il pubblico giovane con la sua divertente collaborazione con Rovazzi.

Il cantante quasi 75enne non ha però dimenticato una tragedia che gli provoca ancora molto dolore: la scomparsa della piccola Serena, la figlia che ebbe nel 1967 dalla sua prima moglie Laura Efrikian.

Durante il primo matrimonio Gianni ha avuto altri due figli ma la scomparsa dopo solo poche ore dalla nascita della figlia Serena lo ha segnato.

Dopo il divorzio da Laura, Morandi si è riposato con Anna Dan nel 2004 da cui ha avuto anche il 22 enne Pietro.

La tragedia di Serena però è ancora forte nella mente di Gianni anche per l’imprevedibilità dell’evento:

La bambina ebbe una crisi respiratoria a poche ore dal parto e per lei non ci fu nulla da fare, solo tanto dolore per il giovane Morandi.

Gianni Morandi e la ex moglie ricordano la piccola Serena

Come è comprensibile sia Gianni che la ex moglie soffrono ancora moltissimo quando ricordano la scomparsa della piccola Serena.

Secondo quanto riporta viagginews la madre della bimba infatti, che resto sposata con il cantante dal 1966 al 1979 ha recentemente concesso un’intervista al settimanale DiPiu parlando del suo rapporto.

“ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura”.

Rivela con sincerità Laura Efrikian, ma ammette anche:

“Con lui sono stata felice”

Di sicuro la perdita di un figlio è un evento che segna per sempre i genitori, e rischia anche di creare una frattura irrimediabile nelle coppie, come successe ad Al Bano e Romina quando persero la loro primogenita Ylenia.

La difficoltà sta proprio nell‘andare avanti con questo dolore nel cuore, ma gli artisti forse possono trarre un aiuto proprio dalla loro arte, e continuare a vivere chi hanno perso attraverso la musica.

Per Morandi potrebbe essere stato così, di sicuro la sua forza e la sua voglia di vivere e di sorridere devono essere un esempio per tutti.