Al Bano ‘So cos’è successo a Ylenia, ma non l’ho mai detto...

Al Bano rilascia un’incredibile rivelazione: sarebbe a conoscenza di cosa è successo ad Ylenia e non lo avrebbe detto nemmeno a Romina

La vicenda della povera Ylenia Carrisi scomparsa nel 1994 è ancora irrisolta. Ora il padre Al Bano rivela di sapere cosa possa essere successo alla figlia. Ecco i dettagli letti in un articolo di Piùdonna.it.

La scomparsa di Ylenia ha segnato la vita di Al Bano

Il cantante Al Bano ha avuto una vita fatta di sacrifici e di molti successi e soddisfazioni.

Grazie alla sua forza di volontà ed al suo grande amore per la musica, è riuscito a diventare uno degli artisti più apprezzati sulla scena mondiale con una voce che da molti critici è considerata quasi incomparabile.

Dalla sua terra, Cellino Sanmarco in Puglia, è partito per i suoi concerti in tutta Italia e nel mondo sia da solo che insieme a Romina Power.

Il sodalizio tra i due infatti non è solo lavorativo, i due sono rimasti molto legati anche dopo il divorzio e il rispetto e l’affetto tra i due fa sì che i loro figli siano amati e sereni.

C’è stato un momento in cui il loro rapporto si è incrinato, ed è stato proprio in conseguenza della sparizione della loro primogenita Ylenia.

Il dolore e le divergenze di idee sul destino della bionda Carrisi, hanno fatto sì che la coppia si allontanasse e provasse rancore per qualche tempo.

Romina infatti non ha mai voluto credere che la figlia fosse morta gettandosi nel Mississipi durante una vacanza a New Orleans, come la tesi più accreditata dagli inquirenti vorrebbe e continua anche ora a parlare di lei al presente dicendo sempre di avere 4 figli: Ylenia, Yary, Cristel e Romina Jr.

Al Bano invece, pur amando alla follia la figlia ha lottato affinché venisse riconosciuta la morte presunta che il Tribunale ha accordato dichiarandola al 31 dicembre 1993, l’ultimo contatto ufficiale tra Ylenia e la famiglia.

la scioccante rivelazione sul destino di Ylenia

Al Bano non ha mai parlato con facilità della figlia, per l’ovvio dolore che gli ha sempre procurato il suo ricordo.

I due erano infatti molto legati e sia lui che Romina hanno cercato di assecondare la natura curiosa e vivac della primogenita che amava conoscere posti e gente nuova.

Si trovava infatti in America per scrivere un libro sugli artisti di strada.

Proprio a riguardo di questo e delle notizie che circolano ancora oggi su presunti avvistamenti della figlia in conventi, o in Sudamerica, Al Bano è tornato a parlare di quel terribile periodo, come riporta il sito piudonna.

“Mi è stata data una bella gioia quando lei è nata e un gran dolore da quando non c’è più.” “Rispetto Romina che dice che è viva, ma la realtà l’ho vista nei racconti della gente che è stata con Ylenia in quel periodo.”

Al Bano si riferisce al periodo precedente a quel tragico 6 gennaio, l’ultimo giorno in cui la figlia è stata vista viva e poi, forse, buttarsi da un ponte.

Parla degli incontri che ha fatto in quei mesi, quando conobbe tra gli atri un musicista di nome Alexander Masakela che era conosciuto per l’uso di droga e per il fatto di costrinegere le donne che frequentava ad utilizzarne.

Anche in precedenza AL Bano aveva saputo che sua figlia aveva fatto uso di droghe, e ciò gli fa pensare, anche senza averlo mai detto a sua moglie Romina, che la ragazza avesse preso una strada sbagliata che l’ha condotta alla morte.

Il cantante chiude con una dolorosissima ma convinta affermazione: