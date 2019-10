Chi è Gianni Morandi? Il celebre cantante italiano di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, molto attivo sui social

Scopriamone di più su Gianni Morandi, uno dei più noti e amati cantanti italiani, dagli anni ’60 a oggi!

Chi è Gianni Morandi

Nasce a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre del 1944. Esordisce nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all’ora, dopo di che lo stesso anno incide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

Con In ginocchio da te vince il Cantagiro 1964, totalizza più di un milione di copie vendute e rimane al primo posto della hit parade per 17 settimane consecutive; lo stesso anno incide Non son degno di te, che vince il neonato Festival delle Rose. Il successo di questi brani è grande, da ispirare alcune pellicole cinematografiche dedicate, chiamati musicarelli.

Nel 1966 vince Canzonissima, dopo di che incide C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Nel 1967 il cantante parte per il servizio militare ed è quindi assente nel mondo della discografia e dello spettacolo. Nel 1968 vince una seconda edizione di Canzonissima con Scende la pioggia, mentre nel 1969 è primo in classifica con il singolo Belinda.

Gli anni ’70 sono abbastanza tiepidi per il cantante italiano, che viene ritenuto troppo tradizionalista e commerciale. In questo periodo colleziona partecipazioni a Canzonissima, all’Eurovision Song Contest e al Festival di Sanremo, senza arrivare mai alla vittoria.

Morandi torna al successo negli anni ’80 con Canzoni stonate, e compie una tournèe negli Stati Uniti e in Canada, arrivando a esibirsi al Madison Square Garden di New York, a Filadelfia, a Boston e a Toronto tra le altre città.

Nel 1987, assieme a Umberto Tozzi e ad Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo con Si può dare di più.

Nel 1992 esce il singolo di successo Banane e lampone. In questo periodo, Gianni Morandi partecipa al Festival di Sanremo, al Festivalbar nel 1996 e conduce numerosi programmi televisivi, tra cui, nel 1999, la trasmissione C’era un ragazzo su Rai 1, la quale ottiene una media di 9 milioni di telespettatori a puntata.

Nel 2002 conduce in televisione Uno di noi, spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, seguito da una media di 6 milioni di telespettatori. Conduce il Festival di Sanremo 2011, affiancato da Belén Rodríguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo.

Torna a Sanremo come conduttore nell’edizione del 2012 assieme a Rocco Papaleo e Ivana Mrázová. Nel marzo 2015 annuncia su facebook un progetto con il collega Claudio Baglioni chiamato Capitani coraggiosi.

Dal 2017 è protagonista della serie televisiva italiana L’isola di Pietro. La messa in onda della terza stagione è prevista a partire da venerdì, 18 ottobre 2019.

Amori, figli e segreti

Durante il primo dei musicarelli, Gianni Morandi conosce Laura Efrikian. I due si fidanzano, dopo di che si sposano il 13 luglio del 1966 e divorziano nel 1979.

Da Laura ha avuto tre figli: Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974). Morandi è nonno di cinque nipoti, due di Marianna avuti con il cantante Biagio Antonacci e tre di Marco.

Il 10 novembre 2004 ha sposato, in seconde nozze, Anna Dan. Da lei ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d’arte Tredici Pietro. Anna e Gianni si sono conosciuti a una partita di calcio di beneficenza a Monghidoro e da quel momento non si sono più separati.

Anna Dan, dopo una vita da consulente informatica in azienda, ha scelto di seguire la sua passione e oggi lavora come fotografa. Infatti, gli scatti che i fan del cantante si possono ammirare sui suoi seguitissimi profili social sono proprio di Anna, che Morandi ringrazia sempre.