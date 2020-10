Una notizia che ha fatto felice la sua famiglia ma anche i suoi fan che non si sono dimenticati di lei: ecco chi ha dato il lieto annuncio.

Un annuncio che non si aspettava nessuno quello dell’ex protagonista del reality più seguito di sempre. Un lieto evento annunciato attraverso i social.

Sicuramente in tanti si ricorderanno di lei. L’ex volto del programma ha voluto annunciare a tutti i fan il bellissimo regalo che la vita le ha fatto. Ecco di chi stiamo parlando.

Gf, il lieto annuncio dell’ex gieffina

Il tempo passa e anche gli ex concorrenti del Grande Fratello cambiano e fanno scelte di vite belle e meno belle. Questa volta per fortuna si tratta del primo caso. L’ex gieffina, anche ex volto della trasmissione di Maria De Filippi – Uomini e donne- e solo poi concorrente della casa del Grande Fratello, Sarah Nile è incinta. Ve la ricordate?

La bellissima Sarah aspetta un figlio dal marito Pierluigi Montuoro, sposato nel 2017. Il dolcissimo annuncio è arrivato proprio dal suo seguitissimo account instagram. Il post è corredato da una foto che mostra la sua ecografia.

Il post emozionante di Sarah

Sicuramente in molti si ricorderanno di lei, soprattutto dei suoi flirt. Il nome è apparso anche accanto a quello di Fabrizio Corona che ha più volte smentito la relazione. Nel 2016 Sarah Nile ha avuto una relazione con Mirko Scarcella, che come sappiamo – di recente- è stato messo sotto torchio dalle Iene.

Sarah ha sposato Pierluigi Montuoro il 17 giugno 2017. Adesso non è più parte attiva del mondo dello spettacolo. Grazie alla sua bellezza però ha avuto la fortuna di posare per le riviste più ambite, come quella di Playboy.

Fece chiacchierare qualche malalingua però anche per l’amicizia molto intima con Veronica Ciardi, nata proprio all’interno del reality. Un rapporto ambiguo che ha generato molto gossip.