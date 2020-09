Gf, ricordate Sarah Nile? Oggi irriconoscibile: la chirurgia plastica l’ha cambiata molto

Una bellezza che ha conquistato il pubblico quella di Sarah Nile. Ma cos’ha fatto dopo il Grande fratello? Oggi molto cambiata

È stata una delle concorrenti più controverse e sexy del Grande Fratello. Di chi parliamo? Semplicemente di Sarah Nile. Bella, ammaliante, una modella sensualissima che abbiamo anche visto sulla copertina di Playboy.

Nella casa, fece molto parlare di sé, soprattutto per i baci saffici che si è scambiata con Veronica Ciardi. I maschietti, infatti, la apprezzarono non poco, ma oggi cosa fa la ragazza?

Se siete curiosi, allora non vi resta che continuare a leggere questo articolo, in cui vi sveliamo qualche dettaglio sulla sua vita odierna.

Sarah Nile, l’esperienza al Grande Fratello

Sarah Nile prese parte alla nona edizione del Grande Fratello. Al tempo, il suo comportamento nel reality fece molto scalpore, soprattutto per le effusioni che si scambiava con Veronica Ciardi.

Per queste motivazioni, quella edizione prese una piega decisamente hot e le due non si risparmiarono baci appassionati sotto le telecamere che le inquadravano giorno e notte. La bella napoletana, poi, dopo l’esperienza nella casa, ha continuato a lavorare come modella. E poi?

Nile, che cosa fa oggi?

Oltre al suo lavoro di indossatrice, Sarah Nile ha dato una svolta alla sua vita, convolando a nozze con l’imprenditore napoletano, Pierluigi Montuoro, con il quale si è sposata nel 2017.

Ha ottenuto un buon lavoro di assistente del dottore e chirurgo plastico, Silvio Smeraglia che opera i suoi pazienti a Napoli.

Pertanto, la bella Sarah si dedica alla bellezza delle donne, dando una mano al dottore: nella clinica dove lavora, la Smeraglia Luxury, si è recata anche la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, che si è concessa un ritocchino.

Ha, infine, un profilo Instagram molto seguito, sul quale pubblica foto di se stessa e degli eventi ai quali partecipa, nelle quali si vede che Sarah cura molto il suo sinuoso corpo: quel fisico che ha fatto impazzire milioni di italiani.