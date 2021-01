Gerry Scotti, flirt intimo con la collega: il conduttore smascherato in diretta

Il conduttore di Caduta Libera ha avuto una relazione con una sua collega? La verità in diretta a Domenica In.

L’amato conduttore pavese è stato suo malgrado protagonista di una rivelazione in diretta. Su Gerry Scotti si è espressa una collega e conduttrice molto seguita dagli italiani.

Gerry ha avuto davvero una relazione con una sua collega conduttrice? Le parole in diretta fanno pensare esattamente a questo.

Gerry Scotti ha baciato una collega? Ecco cosa è successo

Sappiamo tutti che il noto conduttore pavese ha una compagna: Gerry Scotti però in passato è stato sposato con un’altra donna dalla quale ha avuto il suo unico figlio Edoardo Scotti. Il conduttore ha sempre avuto un ottimo ascendente sulle donne grazie alla sua simpatia e alla sua eleganza nei modi.

A Domenica In Teo Mammucari ha voluto però ‘mettere nei guai‘ il collega conduttore rivelando un segreto del suo passato che ha stupito tutti. A quanto pare, in passato Gerry ha avuto un flirt con una sua collega. Di chi stiamo parlando? Proprio di Mara Venier.

Domenica In: Mara Venier e il ‘flirt’ con Gerry

Anche Mara è sposata felicemente ma non ha mai nascosto di essere molto affezionata a Gerry, che ha deciso di omaggiare i due colleghi con un video saluto in diretta. Dopo la messa in onda della clip, Mara ha commentato:

“Ciao Gerry, mi manchi tanto. Io ho cominciato con lui, con le Candid Camera”

Mammuccari ha subito sentenziato:

“Sì lo so, conosco la vostra storia.”

La conduttrice ha subito voluto chiarire:

“Quale storia?”

scoppiando subito a ridere.

Poi ha rivelato:

“C’è stato solo un bacio.”

Insomma pare che al tempo con noto presentatore ci sia stato un piccolo flirt. Anche durante le riprese di Tu sì que vales era fuoriuscito questo retroscena: una delle concorrenti insinuò l’esistenza di un legame più profondo dell’amicizia tra i due.

Oggi Gerry è felicissimo accanto alla sua Gabriella Perino, una donna molto lontana dal mondo dello spettacolo, mentre Mara è innamoratissima di Nicola Carraro.