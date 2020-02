Nicola Carraro, chi è il marito di Mara Venier: vita privata e curiosità

Chi è Nicola Carraro, il produttore e imprenditore italiano sposato con la nota conduttrice di Domenica In, Mara Venier

Scopriamo tutti i segreti di Nicola Carraro, dagli inizi della sua carriera fino ad arrivare alla sua vita privata con Mara Venier e con i tre figli.

Chi è Nicola Carraro

Nasce l’1 febbraio del 1942 a Milano.

Produttore cinematografico nella vita professionale, realizza film di grande successo e lavora anche nel settore dell’editoria, in particolare nella Rizzoli Editore, azienda nella quale ricopre ruoli di rilievo sin dai 20 anni e che lascerà 12 anni dopo.

Nel 1975 diventa presidente della Sperling & Kupfer, mentre è nel 1977 che decide di mettersi alla prova anche nel settore cinematografico.

Fino al 2006 vive sull’isola di Turks e Caicos, nei Caraibi, dopo di che torna di nuovo in Italia.

Moglie e figli dell’imprenditore

Carraro è nipote del celebre editore Angelo Rizzoli, figlio di Pinuccia Rizzoli), cugino di Angelo jr (Angelone) e di Alberto Rizzoli, con i quali ha curato l’azienda di famiglia.

Per quanto riguarda la vita sentimentale del produttore, dal 1963 al 1980 è stato sposato con Adonella Colonna, principessa della dinastia di Paliano, una nobile famiglia romana.

Dalla donna ha tre figli: il primogenito Gian Gerolamo, che è soprannominato Gerò ed è stato legato a Simona Ventura, e altre due figlie, Ginevra e Giada.

Oggi è legato alla celebre conduttrice Mara Venier, dopo un primo incontro avvenuto a Forte dei Marmi, grazie ad alcuni amici in comune.

La coppia è convolata a nozze nel 2006 e oggi si divide fra l’Italia, dove Mara Venier lavora conducendo Domenica In, e i Caraibi.

Carraro è piuttosto attivo su Instagram e spesso prende parola e si espone per difendere la conduttrice in caso di attacchi, come nel caso della diatriba tra la moglie e Barbara D’Urso.