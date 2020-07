Gerry Scotti, chi è il figlio bellissimo Edoardo e la compagna Gabriella Perino

Chi sono la moglie e i figli di Gerry Scotti, vediamo insieme tutte le curiosità relative a Gabriella Perino e a Edoardo Scotti

Scopriamo insieme tutti i segreti della moglie e dei figli di Gerry Scotti!

Chi sono la moglie e i figli di Gerry Scotti

Chi è Gabriella Perino

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, nata nel 1965. Della donna si sa davvero poco, se non che è bionda e ha due figli.

Donna dal grande carisma e dal carattere forte, non ama i riflettori, i social, in cui è presente ma soltanto su Twitter, e nemmeno la tv.

La Perino è un architetto e, come il conduttore televisivo, anche lei ha un divorzio alle spalle. Con l’ex marito, la donna ha avuto due figli: una femmina, Beatrice, e un maschio, del quale non si sa davvero nulla.

I due si sono conosciuti grazie ai loro figli: sia Gabriella che Gerry, infatti, erano soliti accompagnarli a scuola ogni mattina. La coppia, in realtà, era amica di vecchia data e si conosceva da anni, ma si è ritrovata dopo le rispettive separazioni.

Chi è Edoardo Scotti

Nasce il 10 marzo del 1992, a Milano, nel corso del matrimonio tra Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti, e il celebre conduttore televisivo italiano.

Nell’arco della sua vita, Edoardo si è trasferito negli Stati Uniti per perfezionare il suo inglese e per studiare regia e fotografia. Ha esordito nel piccolo schermo della tv italiana in occasione dello Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti, come inviato speciale.

Nel 2011 viene scelto per lavorare dietro le quinte, mentre nel 2015 vola in Cina e negli Stati Uniti per presentare le prove in esterna. Al momento pare si divida fra l’Italia e Los Angeles, dove ha già all’attivo numerose collaborazioni con importanti nomi di Hollywood.