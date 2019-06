Lotta contro la malattia genetica, Gerry Scotti spende 5mila per le cure

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati in Italia. Il suo programma Caduta Libera è tra i più seguiti della fascia serale ma non sempre racconta ciò che succede nel privato

Il grande Gerry Scotti, come conduttore è bravissimo, un vero professionista. Ma il suo lato umano è quello che la gente apprezza di più. Il conduttore di Caduta Libera, con un’azione commessa nel privato ha lasciato tutti senza parole.

Gerry Scotti, 5mila euro per le cure contro la malattia

Gerry Scotti è reduce da un’altra grande stagione di successi televisivi. Il suo è uno dei volti più richiesti in Mediaset. Il conduttore, insieme a Paolo Bonolis e Carlo Conti è tra i conduttori più pagati e richiesti. Ma la sua generosità è davvero immensa. Ha tanto e dà tanto. Infatti, Gerry insieme a Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia si è reso protagonista di un gesto davvero molto nobile.

Scotti, nominato Ambasciatore per la ricerca proprio da Sala, ha visitato insieme a lui, poche ore fa, l’associazione «Vola con Martin oltre il 21». Tale associazione è nata nel 2018, quando Davide e Ombretta Orio decidono di fare qualcosa di concreto per la ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita dei bambini con sindrome di Down come loro figlio Martin, il loro bambino che oggi ha due anni.

L’obiettivo è quindi quello di lottare contro la malattia e spronare la ricerca per identificare cure innovative per consentire una maggior autonomia dei bambini con trisomia 21.

Il contributo di Gerry per la ricerca

Quando Gerry Scotti ha saputo della causa ha deciso di andare a visitarli e sostenerli con un contributo personale di 5mila euro il progetto. I due genitori di Martin hanno raccontato:

«Ringraziamo con sincera riconoscenza Gerry Scotti e Regione Lombardia per l’attenzione e l’umanità dimostrata verso la nostra piccola ma coraggiosa associazione. Quello che ci ha resi felici è soprattutto la condivisione di un sogno che potrebbe diventare realtà».

Sala ha ringraziato fortemente il presentatore. Gerry ha rivelato di essere stato molto scosso da questa storia:

«La storia della famiglia di Martin mi ha toccato nel profondo ha raccontato Gerry Scotti . Sia per la forza di questi genitori che invece di farsi sopraffare dallo sconforto hanno raddoppiato i loro sforzi per individuare una strada che possa portare alla cura dei problemi di Martin, sia per i benefici che questi studi potrebbero portare a tutti i bambini affetti dalla sindrome di Down».

Un gesto davvero nobile che dovrebbero prendere da esempio tutte le persone che hanno la fortuna, come lui, di fare un lavoro che amano e che consente loro di guadagnare abbastanza per fare belle azioni come queste.