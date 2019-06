Gerry Scotti, l’addio a Caduta Libera “L’hanno fatto fuori”: l’indiscrezione fa il giro del web

Gerry Scotti con il suo campione Nicolò Scalfi ha fatto volare gli ascolti di Caduta Libera, il suo quiz show di canale cinque, ma adesso c’è un addio

Circolano voci secondo le quali il noto ed ormai affermato campione di Caduta libera, Niccolò Scalfi, è stato sconfitto e deve quindi abbandonare il programma.

Niccolò Scalfi, la sconfitta a Caduta libera

Il noto campione, il giovane Niccolò, ha battuto ogni record nella trasmissione condotta da Gerry Scotti Caduta libera ma a quanto pare è stato sconfitto.

L’indiscrezione arriva dalle frequenze della Mediaset, quanto pare il campione è stato fatto fuori da un altro concorrente.

Il giovane campione ha avuto un susseguirsi di vittorie fino a sbancare nella trasmissione in onda nella fascia pre-serale di canale 5.

Nella puntata andata in onda il 4 Giugno, Scalfi ha superato il gioco finale vincendo ben 100 mila euro, questa cifra sommata a tutte le vincite precedenti fanno arrivare il suo montepremi ad un totale di 500 mila euro.

Però a tutto c’è una fine, ed anche per il campione il percorso sembra essere giunto al capolinea. Secondo Libero che riporta queste voci, né confermate né smentite dalla produzione, Niccolò è stato sconfitto.

Le puntate del programma sono registrate, per questo motivo l’eliminazione di Scalfi andrà in onda solo a Luglio.

Le parole di Niccolò Scalfi

Qualche tempo fa proprio in un’intervista il campione aveva dichiarato:

Si, so che prima o poi verrò sconfitto e, quando succederà, mi dispiacerà. Caduta libera è un’esperienza bellissima

Il ragazzo ha il record assoluto di presenze del programma, sconfiggendo giorno dopo giorno molto degli ”avversari” all’interno del gioco.

Anche dal punto di vista economico ha battuto ogni record, infatti ha totalizzato la vincita più alta di sempre. Il pubblico si è molto affezionato a lui, ed anche in strada viene spesso fermato dalle signore che gli chiedono una foto.

Non ci resta quindi che aspettare Luglio per vedere la puntata di Caduta libera che andrà in onda per vedere cosa succederà e chi sconfiggerà Niccolò.