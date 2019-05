Lotta contro il cancro, Gerry Scotti in ospedale tra i medici: la foto che commuove i fan

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e seguiti di sempre, poche pre fa però è andato in ospedale. Ecco il motivo che l’ha spinto a questa scelta

Una malattia come il cancro va combattuta ma per farlo è necessario che si impegnino medici preparati e dalla grande professionalità. Gerry Scotti sa bene tutto questo. Per questo è andato in ospedale proprio dai medici esperti che curano questa tremenda malattia.

Gerry Scotti in ospedale contro il cancro

Gerry Scotti è uno di quei presentatori che hanno fatto la storia della nostra televisione e che continua a farla grazie al suo temperamento e alla sua passione. Adesso conduce con Michelle Hunziker Striscia La Notizia e da sola grandi programmi come Caduta Libera. Il pubblico lo ama, il suo volto – come quello di Fabrizio Frizzi- è un volto amico.

Gerry ha voluto rendersi protagonista di un gesto davvero molto speciale contro le malattie più temibili e difficile da sconfiggere. Si è da sempre impegnato nella lotto contro il cancro, le malattie neurologiche e quelle del sistema immunitario. Gerry ha pertanto voluto presenziare, in prima persona all’iniziativa 5×1000 dell’Humanitasheath. Il conduttore ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore enorme.

Gerry, il suo impegno per il sociale

Non è la prima volta che Gerry Scotti presta il suo volto e la sua notorietà ad iniziative benefiche. Il conduttore ha scattato qualche foto con i medici che ogni giorni si impegnano a curare i malati provando a cercare la terapia giusta. La ricerca contro queste malattie non ha non si ferma mai.

Speriamo che Scotti, con il suo gesto, convinca molte altre persone ad impegnarsi nel sociale contro malattie come quelle sopra descritte che purtroppo limitano la vita di molte persone e di molte famiglie. Un piccolo contributo, moltiplicato, può fare la differenza.

Ecco il post che mostra Gerry in ospedale insieme agli angeli che si prendono cura dei malati tutti i giorni. Foto che hanno commosso i suoi numerosi fan.