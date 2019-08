Francesco Chiofalo, dopo il tumore terribili conseguenze fisiche ‘Non posso più farlo’: la paura del ritorno della malattia

Francesco Chiofalo, dopo il tumore al cervello torna al lavoro: “Ma ho ancora tanti problemi”

Il giovane modello romano, Francesco Chiofalo, dopo la scoperta del tumore al cervello e l’operazione torna al lavoro ma confessa che ha ancora tanti problemi.

Francesco Chiofalo: ” ho ancora problemi”

E’ stato uno dei volti più amati della quarta edizione del programma più seguito dell’estate ‘Temptation Island’. Il giovane, soprannominato Lenticchio, è stato infatti tra i personaggi più simpatici ed acclamati del reality show di Maria De Filippi. A dicembre dello scorso anno, il personal trainer romano ha condiviso una serie di IG stories in cui ha pubblicamente parlato della scoperta del tumore che, sebbene fosse benigno, lo ha costretto a subire una delicata operazione al cervello.

Dopo l’operazione, avvenuta a gennaio, Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un lungo periodo di cure e riabilitazione, sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Tuttavia, di recente ha dichiarato che dopo l’intervento ha ancora tanti problemi. Ecco cosa ha detto.

Intervista al settimanale Oggi

Il fidanzato di Antonella Fiordaliso si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il 30enne ha confessato che la malattia gli ha lasciato conseguenze importanti sul suo corpo. Francesco Chiofalo ha perso la sensibilità alla gamba destra: non può più correre, nuotare o andare in moto. Inoltre, a causa degli antidolorifici presi durante la radioterapia, sta accusando anche problemi al fegato e alla vista. Il personal trainer romano ha poi confessato la sua più grande paura:

“Purtroppo esiste il rischio che il male ritorni. Vivrò il resto della mia esistenza con questa paura: un secondo intervento sarebbe ancora più rischioso del primo, ci sarebbero poche probabilità di superarlo con successo”

Per questo motivo, il giovane deve fare ciclicamente delle risonanze magnetiche per tenere sotto controllo la situazione. Oggi riesce a sorridere anche grazie alla sua compagna, che da sempre lo supporta.