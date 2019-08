Maria De Filippi, il figlio dietro le sbarre ‘Messo in catene’: la foto sui social e l’intento ironico

Maria De Filippi ha un figlio molto carino e anche piuttosto vivace come ha più volte raccontato, la foto dietro le sbarre e l’ironia dietro lo scatto

Maria De Filippi ha più volte sottolineato di essere stata una donna molto fortunata ad aver trovato Gabriele Costanzo. I due ormai sono madre e figlio da parecchi anni, da quando la conduttrice – con Maurizio Costanzo – decise di adottarlo. I tre sono molto uniti nella buona e nella cattiva sorte, come tutte le famiglie in cui ci sono sentimenti puri e sinceri.

Gabriele, il figlio della De Filippi e lo scatto dietro le sbarre

Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo, pare abbia finalmente trovato la donna giusta per lui, Francesca Quattrini, una ragazza oltre che molto bella anche intelligente e spiritosa. La foto sui social, che ritrae Gabriele dietro le sbarre, non poteva che essere commentata anche da lei. L’ironia, ovviamente, non è mancata nemmeno dal canto suo.

La ragazza, infatti, ha subito sottolineato che mancava qualcosa: le manette. Ovviamente, ironizzando sulla ‘limitata libertà’ che comporta avere una fidanzata e una relazione serie, lo scatto è diventato subito virale.

Gabriele Costanzo verso il matrimonio

L’amatissima Maria De Filippi, come ha ricordato nella sua ultima intervista, non conosce molto bene Francesca, ma dall’unica volta che l’ha vista ha avuto una buona impressione su di lei. Non ama essere una mamma ‘impicciona’ pertanto lascia massima libertà al suo Gabriele che ormai è grande abbastanza per sapere cosa volere per il suo futuro.

Gabriele sembra davvero molto preso da questa bellissima ragazza che in molti hanno trovato somigliante a Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo. Alcuni giornali rivelano che i due stanno sulla buona strada per i fiori d’arancio, cosa che alla conduttrice di Uomini e donne farebbe molto piacere, visto che sogna di diventare nonna quanto prima.

Ecco lo scatto ironico di Gabriele e il commento spiritoso della fidanzata.