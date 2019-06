Francesco Chiofalo tumore, la fidanzata rivela: ‘Radioterapia devastante’

L’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, dopo il tumore ha dovuto affrontare mesi duro recupero, ecco le parole della sua fidanzata.

Il personal trainer romano è tra i concorrenti di Temptation Island che maggiormente ha riscosso i consensi del pubblico. Il giovane, soprannominato Lenticchio, è stato infatti tra i personaggi più simpatici ed acclamati del reality show di Maria De Filippi. Nel dicembre dello scorso anno, Francesco Chiofalo è stato vittima di un tumore che, sebbene fosse benigno, lo ha costretto a subire una delicata operazione al cervello. La notizia è stata diffusa tramite una serie di IG stories, in cui spaventato, ha raccontato ai suoi follower di aver scoperto di aver tumore al cervello. I medici hanno precisato che era necessaria un’urgente operazione.

Dopo un lungo periodo di cure e riabilitazione, sembra che tutto sia tornato alla normalità. In una recente intervista, la fidanzata Antonella Fiordaliso, ha raccontato a cuore aperto la fase della radioterapia.

In una recente intervista rilasciata al settimanale di PiùTv ha raccontato il momento più difficile per il suo compagno: la radioterapia e le relative conseguenze sul suo fisico:

“Dopo l’operazione è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione. Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono. La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia.”

Antonella Fiordaliso ha poi aggiunto:

“Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole“