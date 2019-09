Francesco Chiofalo ‘Finge di stare male’: la tremenda accusa, l’ex di Temptation Island svela la verità

Francesco Chiofalo bersagliato dagli hater sui social, l’ex concorrente di Temptation Island accusato di aver ingannato i suoi fan

Grande polemica sui social per Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di Temptation Island, tempestato di commenti negativi nelle uiltime ore. Il ragazzo, infatti , secondo quanto sostenuto dagli utenti, avrebbe mentito ai suoi fan, ecco perché.

Francesco Chiofalo e il piede fratturato

Nelle ultime ore, il giovane Francesco ha dovuto rispondere continuamente agli attacchi degli haters su Instagram. Tutto sarebbe partito dalla foto del piede fratturato. Il ragazzo infatti, si sarebbe fatto male, sbattendo il piede contro la gamba di un tavolo, durante una telefonata per niente calma. Francesco infatti, ha postato la foto del suo piede ricoperto da lividi e gonfiore, ma non tutti hanno creduto all’incidente. In molti hanno subito messo in dubbio la veridicità del suo incidente accusando il giovane di fingere e di mettersi soltanto in mostra.

Per molti utenti, Francesco, avrebbe inventato di essersi causato quelle fratture, per attirare l’attenzione dei media e della sua ex Antonella Fiordelisi, dal quale ormai, si è separato a causa di un tradimento da parte del giovane Francesco.

Francesco Chiofalo risponde agli haters

A quanto pare, Francesco non è riuscito a mantenere la colma, e dopo diverse accuse da parte di alcuni utenti sul suo “finto” incidente, ha pensato di rispondere all’accusa mossa dagli haters:

“La domanda che mi pongo è la seguente: perché create sempre delle polemiche sui social? Avete detto che il video in cui ho toccato il piede è finto perché, in realtà, avrei toccato l’altro piede. Questo è l’effetto specchio dei cellulari! Fate l’amore, non fate la guerra”.

Molti infatti hanno accusato Francesco Chiofalo di aver inscenato questo incidente recitando la parte della vittima solo per non assumersi le responsabilità del tradimento con Antonella. A quanto pare non è la prima volta che Francesco viene accusato di essere falso e ipocrita sui social, anche nell’occasione della rottura con Antonella, Francesco registrò un video apparentemente provato dalla situazione. Il giovane infatti si è ripreso, mentre rivolgeva scuse e parole d’amore alla sua ex, tra lacrime e dolore. Parole che non sono state credute da alcuni utenti, che hanno accusato Francesco ancora una volta di fingere e di fare tutto questo per visibilità.