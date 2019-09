Francesco Chiofalo ‘Sto malissimo, non mangio e non dormo’: dopo il tumore, le pene per la rottura con la Fiordalesi

Francesco Chiofalo ‘Sto malissimo, non mangio e non dormo’: dopo il tumore,...

Francesco Chiofalo ‘Sto malissimo, ho anche smesso di lavorare’: emerge la verità dopo la rottura con Antonella Fiordalesi

Nuovi dettagli sulla rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalesi.

Dopo l’intervista di Fanpage.it alla presunta ex fidanzata Aurora Ciorbi e il pianto disperato della modella sorrentina sui social per la scoperta del ‘presunto tradimento’, arrivano finalmente le parole di ‘Lenticchio’.

L’ex concorrente di Temptation Island rivela che in tutta questa storia siano state raccontate un mucchio di falsità, mentre altri accadimenti siano stati ingigantiti.

Il fine di tutto questa lunga lista di buglie? Quello di ‘vederlo rovinato’. Ecco cosa ha raccontato sui social.

Francesco Chiofalo sta male: ‘Non mangio più e ho lasciato il lavoro’

Antonella Fiordalesi, dopo aver scoperto del tradimento del suo ‘Lenticchio’ ha deciso di non volerci avere più nulla a che fare.

La loro storia nata per puro business, come raccontò Aurora Ciorbi a Fanpage.it, si sarebbe poi tramutata in una storia d’amore vera e propria.

I due si sarebbero innamorati realmente e ora soffrono della rottura. In particolare Francesco Chiofalo, dopo settimane di mutismo, rompe il silenzio raccontando la sua verità.

L’ex concorrente dell’Isola delle Tentazioni rivela di stare non male, malissimo, e di aver addirittura lasciato il lavoro perchè questa storia e l’assenza della sua Antonella che si rifiuta di confrontarsi con lui lo sta distruggendo:

‘Sto Male come non sono mai stato in vita mia. Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer’

poi prosegue tra le sue Instagram stories, raccontando:

‘Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato’

Francesco Chiofalo, la verità sul tradimento

Il Persona trainer ci ha tenuto a sottolineare, come già accennato che alcune cose dette in queste settimane sono sono false, altre invece esasperate.

Per questa ragione ha deciso di rompere il silenzio a riguardo:

‘Le cose dette sono tante, specialmente contro di me. Hanno parlato tutti sulla vicenda, tutti tranne me. Per ora il problema è che si è detto di tutto, tranne la verità. Io sono innamorato di Antonella come non lo sono mai stato di un’altra’

Ma la modella sorrentina al momento non ne vuole proprio sapere di lui e delle sue ‘verità’. Se son rose fioriranno. Emergerà mai la verità? Francesco ha realmente tradito la donna che dice di amare? Staremo a vedere.