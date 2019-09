Francesco Chiofalo, piede tumefatto: dopo il cancro, brutto incidente per l’ex volto di Temptation Island

Francesco Chiofalo, frattura e gonfiore al piede, l’ex concorrente di Temptation Island confessa il suo piccolo incidente ai fan, ecco cosa è successo

Francesco Chiofalo torna di nuovo a far parlare di se.L’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato ai suoi fan dell’incidente al piede.

Francesco Chiofola, piede gonfio

Il giovane concorrente di Temptation Island, ha fatto una confessione sui social, facendo preoccupare e non poco i suoi followers. Nelle ultime ore infatti il giovane, ha pubblicato delle Iinstagram Stories, dove ha spiegato di aver avuto un serio problema al piede. Nelle stories infatti, Francesco ha spiegato che purtroppo sarà costretto ad andare al pronto soccorso per evitare delle complicazioni.

Il giovane come ha spiegato, avrebbe urtato in modo molto violento contro la gamba di un tavolo. L’urto gli avrebbe provocato una frattura al piede dove gli ha causato forti gonfiori e grossi lividi. Insomma fortunatamente per l’ex concorrente di Temptation Island l’incidente non è molto grave, ma sicuramente deve rimanere sotto osservazione medica.

La causa dell’incidente

Secondo le parole di Francesco Chiofalo, l’incidente sarebbe stato provocato da una telefonata di una certa persona, il quale non vuole fare assolutamente il nome. Molti sospettano che “la colpa” sia della sua ex ragazza Antonella Fiordalisi. Come in molti sanno infatti, i due si sono lasciati qualche mese fa, a causa dei tradimenti di Francesco Chiofalo, scoperti dalla stessa Antonella.

Il ragazzo infatti ha spiegato ai suoi followers cosa è successo al piede:

“Un weekend partito alla grande! Ho il piede massacrato, con i lividi, ed è pure gonfio. Sembra una cornamusa o il piede di un Hobbit de Il Signore degli Anelli. “Ho dato un colpo alla gamba del tavolo mentre ero al telefono con una certa persona. Questo è il risultato. Il piede è fratturato e ora vado al pronto soccorso”.

Fortunatamente il suo piede oltre ad essere gonfio e pieno di lividi, non ha riportato fratture gravi, ma in ogni caso Francesco dovrebbe limitare la sua rabbia.