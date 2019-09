Flavio Insinna ‘Siamo qui insieme’: le parole per Fabrizio Frizzi a Lourdes commuovono i fan

Flavio Insinna sarà a Lourdes come testimonial dell’impegno Unitalsi dove è ancora forte la presenza dell’amico Fabrizio Frizzi. Il commovente racconto

Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto nei suoi colleghi ed amici. Flavio Insinna in partenza per Lourdes per raccogliere la sua eredità come testimonial Unitalsi si racconta un po’ e parla anche dell’amico scomparso. Vediamo cosa ha dichiarato

Flavio Insinna e l’impegno a Lourdes: non solo sofferenza

Lo scoppiettante conduttore del programma l‘Eredità non è solo molto impegnato in tv ma come alcuni dei suoi colleghi, tra cui ad esempio Ilary Blasi, ha a cuore anche l’impegno umanitario.

Proprio oggi, 23 settembre infatti Insinna partirà per Lourdes per ricoprire il ruolo che era stato di Fabrizio Frizzi, ovvero testimonial di Unitalsi.

Come riporta il sito blitzquotidiano il presentatore romano non perderà nessun momento del famoso pellegrinaggio al santuario mariano, partecipando infatti alla messa e alla processione.

Infine sarà sul palco per regalare a tutti i presenti sia malati che volontari uno spettacolo.

Flavio descrive così l’emozione che si vive a Lourdes :

“C’è il pellegrinaggio, c’è la sofferenza ma c’è un concentrato potentissimo di vita.

Nella stessa giornata c’è il sorriso, le lacrime..la speranza, l’attesa di qualcosa che potrebbe succedere…” “E’ un giro del mondo in un minuto, c’è tutto”

Ecco una foto che ritrae Flavio proprio nel suo impegno a Lourdes

Il ricordo del grande amico Fabrizio Frizzi

Flavio Insinna si lascia andare anche a ricordi commossi legati proprio al suo impegno per i più deboli e i malati.

“Credo in un mondo in cui ci si da una mano, e quindi durante l’anno c’è questo per me “

riferendosi al pellegrinaggio Unitalsi, e poi prosegue ricordando la sua collaborazione con l’Airc e i suoi impegni negli ospedali e nelle carceri durante i quali cerca di portare un sorriso e un pensiero ai malati e ai detenuti.

Insinna poi non può non citare il suo grande amico e collega Fabrizio Frizzi scomparso nel marzo 2018 per un’emorragia cerebrale.

Insinna e Frizzi si conoscevano da molti anni tanto che ai funerali Flavio lesse una poesia di Borges “Amicizia” per ricordare l’amico scomparso

Prima di lui anche Fabrizio aveva ricoperto il ruolo di testimonial Unitalsi ed Insinna non può non ricordarlo con parole struggenti e molto vere:

“In tutto questo c’è la straordinaria presenza-assenza che è quella di Fabrizio e quindi siamo qua”

Di certo il ricordo di Fabrizio sarà presente al pellegrinaggio e anche nei cuori di tutti i partecipanti.