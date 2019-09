Fabrizio Frizzi ‘È successo anche a me, un chiaro segno del Signore’: la confessione dell’amico

Ormai è passato 1 anno dalla morte del fantastico conduttore Fabrizio Frizzi, un uomo stimato e amato dai suoi colleghi e dal pubblico italiano. Molti infatti ancora oggi lo ricordano con grande amore e rispetto, lo stesso Alessandro Greco ha rimembrato l’incontro fatale e l’amicizia che lo ha legato fino alla fine al conduttore Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi è da sempre uno dei conduttori più stimati della televisione italiana, lo stesso amico Alessandro Greco ha infatti ricordato il conduttore in una recente intervista e dell’amicizia e della stima che lo legava a lui.

Il loro legame infatti si è rafforzato proprio durante il concorso di Miss Italia del 1997. Secondo quanto riportato dal conduttore, Frizzi sarebbe stato proprio il cupido della sua attuale e duratura storia d’amore con Beatrice Bocci. I due infatti si sarebbero conosciuti durante il concorso di bellezza grazie a Fabrizio Frizzi. Una storia d’amore nata nel 1997 e che ancora oggi dura nel tempo. Oggi i due sono ancora innamorati come la prima volta e tutto questo grazie all’aiuto del suo caro amico Fabrizio:

” Fabrizio è stato uno zio per Alessandra, poi Fabrizio ha visto nascere il mio amore con Beatrice, poi ha avuto la stessa sorte lui con Carlotta. Per me questo è un disegno molto chiaro, ben preciso, di cui sono grato al Signore”