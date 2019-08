Farfaraccio: l’erba che lenisce il mal di testa e le allergie

Questo tradizionale rimedio a base di erbe è soprannominato “rabarbaro da palude“, perché cresce in zone umide e paludose.

Una volta veniva usato in Europa per curare la peste; oggi viene utilizzato per allergie stagionali, come febbre, raffreddore, influenza e asma, oltre a fornire un efficace sollievo per l’emicrania.

Come funziona il farfaraccio

Il farfaraccio ha effetti naturali antiallergici, antinfiammatori, antispasmodici e leggermente analgesici (antidolorifici). Funziona riducendo la secrezione di istamina e leucotrieni da parte delle cellule immunitarie, che sono le principali sostanze chimiche che il corpo rilascia durante una reazione allergica a ciò che percepisce come un invasore come polline, polvere o peli di animali.

Il farfaraccio è considerato efficace quanto gli antistaminici da banco comunemente disponibili per il trattamento e il controllo delle allergie stagionali come la febbre da fieno.

Agisce sia per mediare la reazione allergica sia per combattere l’infiammazione del tratto respiratorio superiore, alleviando in tal modo i sintomi di allergia come naso chiuso, mal di gola, occhi che lacrimano, orecchie bloccate e starnuti, ma senza provocare sonnolenza.

I composti attivi che contiene, chiamati petasine, bloccano l’infiammazione associata alla febbre da fieno e possono migliorare l’efficacia dei farmaci preventivi inalanti convenzionali per l’asma. Sebbene le prove dell’efficacia del farfaraccio sulle allergie siano limitate, molti terapisti ed erboristi naturali l’hanno trovato utile per i loro pazienti.

Assunto quotidianamente in via preventiva, l’estratto di farfaraccio può dare sollievo ai malati di emicrania, con studi clinici che hanno dimostrato che riduce la frequenza, la durata e l’intensità degli episodi di emicrania.

Come usare il farfaraccio

Butterbur è disponibile in compresse o capsule. Cerca un prodotto contenente un estratto standardizzato di petasine. Alcuni produttori combinano il farfaraccio con altri ingredienti antiallergenici e antinfiammatori, come acido rosmarinico, ortica, quercetina o vitamina C, in formule per prevenire la febbre da fieno. Il dosaggio dipende dalla potenza del prodotto scelto. Seguire le istruzioni sull’etichetta o prendere come prescritto professionalmente.

Dove trovare il farfaraccio

Butterbur è disponibile nei negozi di alimenti naturali o da un erborista qualificato.