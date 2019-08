Le pastiglie per la gola funzionano davvero?

Sia che si tratti della stagione influenzale o che tu stia combattendo contro i malanni estivi, le pastiglie per la gola sono uno degli elementi di punta che potresti trovare in farmacia. Funzionano davvero?

Ci sono molti gusti e marchi diversi tra cui scegliere, quindi è importante essere strategici sulla scelta delle losanghe giuste per alleviare i sintomi della gola. Il dottor Jamin Brahmbhatt, consiglia gli ingredienti da cercare e quelli da evitare, dando uno sguardo anche rimedi casalinghi.

Mentre il mal di gola o la tosse probabilmente guariranno da soli nel tempo, afferma il dottor Brahmbhatt, ci sono rimedi per alleviare il dolore e il disagio causati da infezioni batteriche o virali. “Le pasticche funzionano aumentando la produzione di saliva per aiutare a mantenere umida la gola.” Quindi, anche se non curano il mal di gola, possono sicuramente lenire alcuni fastidiosi sintomi di mal di gola.

Quali pastiglie per la gola funzionano meglio?

È importante non usare solo le pastiglie per la gola. “Optare per pasticche senza zucchero“, afferma il Dr. Brahmbhatt. “Le gocce per la tosse contengono circa 15 calorie ciascuna e quelle calorie possono accumularsi velocemente!” La sua scelta è gocce a base di mentolo senza zucchero.

Rimedi casalinghi per mal di gola o tosse

Che cosa succede se non vuoi dipendere dalle pastiglie per la gola per rimediare alla tosse o all’irritazione? Il dottor Brahmbhatt condivide alcuni rimedi legittimi per il mal di gola a casa:

Rimani idratato. Più acqua e liquidi assumi, maggiori sono le possibilità che la gola rimanga umida.

Masticare chiodi di garofano e gargarismi con acqua salata: sentirai un enorme sollievo!

Prova la curcuma. Gargarismi con curcuma per ridurre l’infiammazione alla gola.

Le pastiglie per la gola possono essere efficaci quando si tratta di alleviare i sintomi e sentirsi un po’ meglio, nonostante i fastidi.