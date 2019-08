Partenio: una cura naturale per il mal di testa

L’erba straordinaria che può curare la tua emicrania.

Il partenio è stato usato in medicina per migliaia di anni. Il suo nome comune testimonia il suo uso storico come medicina per ridurre la febbre, mentre si dice che il suo nome botanico, Tanacetum parthenium, abbia salvato la vita di un uomo quando cadde dal Partenone di Atene durante la sua costruzione nel V secolo avanti Cristo.

Storicamente, la febbre è stata usata per affrontare il mal di testa proveniente da una vasta gamma di fonti, così come molte altre condizioni dolorose. Oggi è quasi esclusivamente preso per ridurre la frequenza e l’intensità dell’emicrania.

Come funziona il partenio

Il partenio sembra funzionare in diversi modi per aiutare a prevenire l’emicrania, tra cui la riduzione della costrizione dei vasi sanguigni e l’inibizione della produzione di sostanze infiammatorie da parte del corpo chiamate prostaglandine.

Si ritiene che un gruppo di composti chiamati lattoni di sesquiterpene siano i componenti più attivi dal punto di vista terapeutico della febbre.

Di questi, un composto chiamato partenolide è presente nella maggior quantità ed è considerato il più importante; tuttavia, anche altri composti possono svolgere un ruolo significativo nell’azione medicinale dell’erba.

Come usare il partenio

Le foglie di partenio possono essere consumate fresche o secche e in forma di integratore. Le foglie fresche sono amare e possono irritare le mucose della bocca, quindi è meglio consumarle con altri alimenti.

Gli integratori non fermano l’emicrania una volta iniziata, ma se assunti su base continuativa possono aiutare a ridurre la frequenza degli attacchi di emicrania e renderli meno gravi. Seguire le istruzioni sull’etichetta o prendere come prescritto professionalmente.

La sicurezza prima

Non assumere il partenio se sei allergico alle piante della famiglia delle Composite (Asteraceae), che include anche margherite, girasoli ed echinacea.

Il partenio non è stato ampiamente testato durante la gravidanza o l’allattamento, quindi è meglio evitarlo o usarlo solo sotto controllo medico durante questi periodi.

Dove trovare il partenio

Gli integratori di partenio sono disponibili nei negozi di alimenti naturali o presso un erborista qualificato.