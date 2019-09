Ci sono molte ragioni per fare sesso più spesso, almeno quando si tratta di sesso di qualità in una coppia stabile.

Un’attività sessuale più frequente è legata a benefici fisici, come abbassamento della pressione sanguigna, vantaggi emotivi, come riduzione dello stress e benefici relazionali, come una maggiore intimità e un tasso di divorzio inferiore nella coppia.

Frequenza ideale

Per quanto riguarda la frequenza ideale, uno studio del 2015 ha scoperto che il benessere generale è associato alla frequenza sessuale, ma solo fino a un certo punto.

La soddisfazione della relazione è migliorata progressivamente dal non avere rapporti sessuali fino a fare sesso una volta alla settimana ma non è migliorata ulteriormente (e in realtà è diminuita in qualche modo) oltre questo punto.

Guardando la frequenza del sesso negli anni 2010, gli adulti ora fanno sesso nove volte l’anno in meno rispetto alla fine degli anni ’90.

Benefici psicologici

Ci sono molti benefici emotivi e psicologici nel fare l’amore che è fortemente legato alla qualità generale della vita. Alcuni di questi includono:

Felicità

Secondo uno studio del 2015 condotto in Cina, più sesso e sesso di migliore qualità aumentano la felicità (anche se il sesso indesiderato riduce la felicità) del singolo e della coppia.

Alleviare lo stress

Il fatto che molte persone affrontino lo stress cronico è un dato di fatto ed è stato citato come motivo per cui gli adulti fanno sesso meno spesso.

I nostri corpi secernono cortisolo e adrenalina (epinefrina) come parte della risposta allo stress.

Questi ormoni (la risposta di lotta o fuga) possono causare affaticamento, ipertensione e molto altro. Il sesso può ridurre il livello di questi ormoni, con effetti che possono durare fino al giorno successivo.

Umore migliorato

Ci sono un certo numero di sostanze chimiche rilasciate dai nostri corpi durante il sesso che possono influenzare il modo in cui ci sentiamo.

Durante il sesso, i nostri cervelli rilasciano endorfine: sostanze chimiche “buone” che possono ridurre l’irritabilità e la sensazione di depressione.

Un altro ormone, l’ossitocina (il “farmaco dell’abbraccio”), viene rilasciato con la stimolazione del capezzolo e altre attività sessuali.

Simile all’effetto che ha sulle madri che allattano (l’ossitocina è responsabile del riflesso “deluso” nell’allattamento al seno), l’ossitocina può creare un senso di calma e contentezza.

Infine, l’orgasmo porta al rilascio di un altro ormone, la prolattina, che può aiutare il sonno, anche in coppia.

Immagine di sé migliorata

Il sesso può aumentare l’autostima e ridurre i sentimenti di insicurezza, portando a un atteggiamento più positivo anche nella coppia.

Miglioramento della forma fisica

Il sesso è una forma di attività fisica e ci sono una serie di studi che collegano l’esercizio con una migliore salute.

Anche le 200 calorie bruciate in 30 minuti di sesso, 5 in combinazione con la riduzione delle voglie di cibo associate alle sostanze chimiche rilasciate durante il sesso, sono utili.

Migliore funzione immunitaria

Essere più sessualmente attivi ha anche effetti positivi sulla funzione immunitaria. Ciò si traduce in una minore probabilità di avere un raffreddore o l’influenza.

Dolore ridotto

Le endorfine sopra menzionate fanno molto più che dare un senso di benessere e calma, ma sembrano ridurre anche il dolore (come emicrania e mal di schiena).