Raffreddore in estate? Ecco come combatterlo

Il tuo naso cola, stai tossendo e la tua gola è in fiamme. Sembra che potresti avere un raffreddore, ma è metà estate. Come potrebbe essere?

Anche se il raffreddore comune è più frequente nei mesi più freddi, può arrivare anche in estate.

Quindi è possibile avere un raffreddore in estate, giusto?

Sì, ed è molto simile a un raffreddore invernale. I raffreddori estivi di solito si verificano tra giugno e ottobre e i sintomi sono molto simili.

Puoi avere mal di testa, naso che cola, mal di gola, mal di gola e dolori muscolari, tutte le cose che accadono quando hai un raffreddore in inverno.

Perché i raffreddori sono più comuni nei mesi più freddi?

Si ritiene che il freddo abbassi la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni. Quindi, nelle cellule nei passaggi del naso, ad esempio, il freddo diminuisce la loro capacità di sviluppare anticorpi contro i virus attaccanti, il che significa che è più facile moltiplicare per quei virus invernali.

Gli stessi virus e batteri causano raffreddori estivi come quelli invernali?

No. I raffreddori invernali sono generalmente causati da rinovirus e ce ne sono circa 200 o più.

I raffreddori estivi sono in genere causati da un enterovirus. Quelli sono virus che vivono nell’intestino.

Cosa dovrebbero fare le persone per rimanere in salute durante i mesi estivi?

Lavarsi le mani, ovviamente, e cercare di stare lontano dalle persone malate.

Se prendi un raffreddore in estate, il trattamento per un raffreddore estivo è lo stesso di quello invernale: riposo, molti liquidi e farmaci e dovrebbe scomparire in circa 7-10 giorni.

E l’influenza? Puoi prenderlo in estate?

Di solito l’influenza non si manifesta in estate: è molto rara. Di solito arriva più avanti nell’anno, a partire da settembre e dura fino a marzo.

Ecco perché non si fanno vaccinazioni per l’influenza in estate. Il virus potrebbe essere nell’ambiente, ma non sembra essere attivo in questo mese dell’anno.