Estrazione del Million Day di oggi martedì 29 giugno 2021

Million Day è un gioco in cui l’estrazione giornaliera di numeri dà diritto alla riscossione di premi in denaro.

L’ultima vincita milionaria con il Million Day si è avuta giovedì 17 giugno a Roma. Il 172° del Million Day, ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata da 1€.

Dunque ha raggiunto quota 26 il numero dei milionari nel 2021.

Vediamo insieme in cosa consiste il Million Day, e quali sono le particolari caratteristiche di questo gioco che può farci diventare milionari.

Il gioco in pratica consiste nell’indovinare 5 numeri fortunati su una totalità di 55 numeri.

Una volta scelti i vostri numeri preferiti, basterà riportarli su una schedina speciale al costo fisso di 1€.

Pertanto, giocando una schedina da 1 euro, si ha la possibilità di vincere fino a un milione di euro, per scoprirlo si dovrà solo aspettare l’estrazione e scoprire se si è uno dei vincitori milionari.

Categorie di numeri e vincite

Per chi lo desidera , Million Day da la possibilità di abbonarsi a 2, 3, 5, 7, 10 o 20 estrazioni consecutive.

Ad ogni modo se anche non si riesce di centrare il jackpot puoi comunque vincere premi in categorie inferiori.

Il Million Day ha quattro categorie di premio:

5 numeri danno diritto a una vincita per 1.000.000 €,

4 numeri danno diritto a una vincita per 1.000 €,

3 numeri danno diritto a riscuotere una vincita pari a 50 €,

2 numeri danno diritto a una vincita pari a 2 €.

Il pagamento delle vincite avviene in modo diverso a seconda di dove si è giocata la schedina.

Caccia ai cinque numeri fortunati

Quindi si tratta solo di inseguire il milione di euro! E può avvenire in qualsiasi giorno come oggi martedì 29 giugno 2021, dove chi gioca cercherà di vincere la cinquina che cambierà la loro vita, con una vincita di un milione di euro.

Quindi la caccia è possibile tutti i giorni ”compresi i festivi”.

L’estrazione dei numeri avviene ogni giorno ad un orario prestabilito e per la precisione alle 19:00.

I risultati dell’estrazione vengono pubblicati in ogni punto di vendita, oltre ovviamente che sul sito dell’ADM e del concessionario.

Siete pronti a scoprire con noi se la vostra è stata la cinquina fortunata?

Questa la combinazione estratta nella giornata di oggi

Estrazione di oggi martedì 29 giugno 2021:

26 36 3 7 29