Tragedia sul lavoro a Greve in Chianti, si ribalta col trattore: Lorenzo Fino muore a 24 anni

Il giovane operaio stava lavorando in un’azienda agricola, quando è rimasto coinvolto nell’incidente che gli è costato la vita.

Per via del terreno scosceso, il mezzo a 4 ruote si è ribaltato, schiacciandolo sotto il suo peso. Per Lorenzo Fino non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Greve in Chianti

Ancora un morto sul lavoro, questa volta a Greve in Chianti, provincia di Firenze.

Poco dopo le 8 di questa mattina si è verificato un drammatico incidente nelle campagne di Panzano.

Un ragazzo di 24 anni, Lorenzo Fino, è morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando.

Il giovane, regolarmente assunto nell’azienda Panzanello, di proprietà dello zio, era alla guida del mezzo, quando, plausibilmente per via del terreno scosceso, il trattore si è ribaltato.

Leggi anche –> Sassari, 14enne cade dalla bici e muore: a soccorrere Alessio l’ambulanza guidata dal nonno

Inutili i soccorsi

Lorenzo è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Quando sono stati allertati i soccorsi, per il 24enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i militari di Greve in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno.

Solo qualche giorno fa si era verificato un altro incidente mortale nella cittadina toscana.

Un uomo di 59 anni aveva perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore in località Uzzano.

Leggi anche –> Tragedia a Modica, 21enne sbalzato dal trattore: morto sul colpo