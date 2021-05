Eros Ramazzotti esagera, il particolare intimo su Michelle: ‘A letto non….’

Una rivelazione piuttosto imbarazzante quella fatta da Eros Ramazzotti in diretta a Felicissima sera: com’era a letto Michelle? Pubblico stupito.

Un’ultima puntata davvero scoppiettante. Eros Ramazzotti a Felicissima sera ha rivelato delle cose della sua vita privata passata che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Eros, in genere, è molto riservato. Ma quando due comici come Pio e Amedeo cominciano a stuzzicarti, è difficile non lasciarsi andare.

Eros Ramazzotti, la rivelazione bollente su Michelle: ‘A letto non…’

Una puntata seguitissima quella di Felicissima Sera. Di certo anche Eros Ramazzotti ha contribuito al record d’ascolti dell’ultimo appuntamento con Pio e Amedeo.

Nell’intervista stile Barbara D’Urso, Amedeo cercava di ‘provocare’ le lacrime al cantante mostrando lui delle foto della sua vita e dei suoi affetti, cosa che avevano già fatto per Claudio Baglioni e Maria De Filippi.

Eros non ha pianto, in compenso alla visione della foto della sua ex moglie Michelle Hunziker si è lasciato andare ad una imbarazzante rivelazione. La foto era quella classica che mostrava il lato b di Michelle.

Per il suo ex, la conduttrice Svizzera è ancora messa bene. I due comici gli hanno chiesto:

“Ma perchè Michelle ride sempre?”

La risposta di Eros è stata immediata:

“A letto non rideva”

Il pubblico alla battuta non ha potuto fare altro che applaudire.

Michelle e il motivo della fine dell’amore con Eros

Quella pubblicità è entrata nella storia, anche perche quei cartelloni provocarono degli incidenti stradali scatenati. Un debutto che ancora oggi la conduttrice e la showgirl ricorda con un sorriso imbarazzato.

I due si sono conosciuti dopo un concerto a Milano nel 1996: dalla loro relazione è nata Aurora e si sono sposati. Purtroppo nel 2002 è arrivata la separazione e poi il divorzio nel 2009. Il motivo della fine dell’amore? Legato ad un periodo che vedeva Michelle compromessa e manipolata da una setta.