Michelle Hunziker senza intimo tra le lenzuola: lo scatto piccante – FOTO

Lo scatto senza veli di Michelle Hunziker manda in delirio il popolo del web: ‘Sei la quinta essenza della femminilità’.

Michelle Hunziker, è tra le conduttrici più amate e seguite sia in Tv che sui social dove vanta oltre 4,8 milioni di followers.

Molto attiva su Instagram, la bellissima conduttrice ama condividere con il suo pubblico la sua quotidianità privata e consigli riguardanti la salute e il benessere.

In particolare è divenuta celebre per la sua rubrica settimanale, ‘Iron Chapet’ per tenersi sempre in forma direttamente a casa.

Affascinante e dalle curve mozzafiato, poche ore fa, ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi followers con uno scatto dalle sfumature davvero bollenti.

Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Michelle Hunziker senza veli

Sogno proibito di molti, l’amatissima conduttrice di All Together Now ha mandato in ecstasy i suoi follower con uno scatto molto singolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Nonostante qualche campana discordante che ha ritenuto lo scatto ‘fuori luogo’, Michelle Hunziker si è mostrata al pubblico senza veli tra le lenzuola del suo letto.

La foto ha stuzzicato le fantasie degli utenti, i quali non hanno potuto non notare il dettaglio bollente, ovvero il décolleté che sta per rotolare fuori dalla candida biancheria.

Nel piccolo album pubblicato dalla conduttrice è presente anche un altro scatto.

Stessa location ma cambiano le luci. Con un filtro bianco e nero la conduttrice svizzera si mostra senza intimo con in dosso una camicia da uomo sbottonata, che mette in evidenza le sue curve sinuose.

Le foto fanno il pieno di Like

Il suo sorriso paragonato a quello della star americana Julia Roberts, ha conquistato oltre 100mila like in pochissime ore e centinaia di commenti da parte dei fan, che si sono letteralmente persi nei meandri della sua bellezza eterea e la sua forte carica sensuale.

Numerosissimi gli apprezzamenti tra i messaggi, che rendono omaggio alla moglie di Tomaso Trussardi:

‘sei l’orgoglio delle donne: femminilità e sensualità, un connubio perfetto che come pochi riesci a trasmettere’

scrive un’ammiratrice, e ancora:

‘Divina! Sei la donna più bella del mondo’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Scatti che dunque non sono passati inosservati da parte dei fan i quali sperano in un suo presto ritorno sulle scene televisive.