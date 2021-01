Eros Ramazzotti mostra a tutti la sua fidanzata: il post stupisce i fan

Il cantante ha pubblicato un post che ha spiazzato i fan. Il cantante ha presentato a tutti la sua fidanzata.

Eros Ramazzotti è molto attivo sui social, in particolare sul profilo su Instagram, dove vanta un seguito pari a 1,5 milioni di followers.

Ed è proprio lì che ha fatto un inaspettato annuncio, che ha colpito i fan del cantautore.

Eros ha mostrato a tutti quella che ha definito la sua fidanzata e ha lasciato i seguaci a bocca aperta!

Eros Ramazzotti dopo Marica Pellegrinelli

Era il maggio del 2009 quando Eros Ramazzotti usciva allo scoperto con la modella Marica Pellegrinelli.

Il 2 agosto del 2011 nasceva la loro prima figlia: Raffaela Maria, mentre il 6 giugno del 2014 la coppia convolava a nozze a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Il 14 marzo del 2015 nasceva poi Gabrio Tullio, mentre nel luglio del 2019 arrivava l’annuncio della triste separazione.

Da quel giorno, di rumors sulla coppia se ne sono susseguiti, ma Marica, di recente, ha smentito il presunto ritorno di fiamma con il cantante.

Sembra proprio che entrambi, adesso, siano pronti a voltare pagina.

La rivelazione del cantautore

Eros Ramazzotti ha ritrovato il sorriso e lo ha mostrato di fronte a tutti su Instagram, dove ha pubblicato una storia imperdibile.

Il cantante ha voluto presentare a tutti la sua nuova fidanzata, che ha definito quella “preferita”:

“Mi novia favorita”

Eros è un’artista internazionale e sui social si esprime spesso in inglese e in spagnolo per andare incontro a tutti i suoi fan.

Ma a chi si riferisce il celebre cantante? La sua fidanzata preferita altro non sarebbe che la sua chitarra.

Niente da fare, quindi, per Eros Ramazzotti. Il noto artista non ha ancora ritrovato l’amore dopo Marica Pellegrinelli, ma può sfogare tutta la sua passione nei confronti della musica.