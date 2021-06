Emma Marrone, la tragica morte dopo il concerto: il drammatico addio

La cantante salentina con il suo ultimo post sui social ha lasciato tutti senza parole. Emma Marrone ha detto addio a Michele Merlo.

Una tragedia che ha colpito al cuore i fan di Amici e di Emma Marrone. La drammatica notizia sta facendo il giro del web.

Emma ha voluto rompere il silenzio: l’esperienza ad Amici, prima come concorrente poi come coach l’ha segnata molto ed è per questo che non ha potuto fare a meno di scrivere un ultimo post d’addio dopo l’incredibile tragedia.

Emma Marrone, dopo il concerto la terribile tragedia

Un ultimo bacio, quello di Emma Marrone, al suo collega e amico di avventura. Dopo il concerto, la cantante ha dovuto purtroppo comunicare ai fan, con un post agghiacciante, la morte di Michele Merlo colpito da una leucemia fulminante.

La sua foto con lui ha subito conquistato i fan con like e commenti davvero molto forti. Il ragazzo purtroppo ha perso la vita in maniera assurdo nonostante la giovane età.

La malattia l’ha portato via in pochissimi giorni.

L’addio di Emma sui social

Le parole della cantante sono un colpo al cuore per i fan. Emma, infatti, rivela di avere il cuore in mille pezzi per quanto accaduto. Saluta di nuovo il suo Mike Bird con un bacio sulla fronte e uno agli angoli della bocca che il cantante aveva sempre screpolati.

Un ricordo, quello di Emma che commuove tutti. Tanti i follower che sotto la foto che li ritrae insieme hanno voluto dare l’ultimo saluto ad un ragazzo strappato troppo presto alla vita.

A commentare il post, infatti, molti altri vip, come Gianni Sperti, Valeria Marini, Elena D’Amario, Veronica Peparini, Giulio Berruti. Tutti si stringono al dolore incolmabile della famiglia di Michele.