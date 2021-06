Tutto su Michele Merlo, il cantante in gravissime condizioni: dal Mike Bird di Amici 16 alla fidanzata

Tutto su Michele Merlo, il cantante in gravissime condizioni: dal Mike Bird...

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul giovanissimo cantante, ex allievo di Amici 16, ora in fin di vita.

Michele Merlo è in gravissime condizioni a causa della leucemia fulminante che gli ha provocato un’emorragia cerebrale.

Sono tantissimi i messaggi di solidarietà e di speranza arrivati nelle ultime ore per il giovane 28enne e per tutta la sua famiglia.

Ripercorriamo alcune tappe fondamentali della sua vita privata e di quella professionale, che lo hanno reso uno dei cantanti più amati del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Michele Merlo

Nasce l’1 marzo del 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci e ha quindi 28 anni. Viene al mondo a Marostica, in provincia di Vicenza.

Appassionato di musica sin da piccolo, suona la chitarra da quando aveva 13 anni e a scrivere canzoni dai 17.

Diventa noto al grande pubblico, quando prende parte alla sedicesima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi.

Arrivò alla fase serale, dove fece parte della squadra dei bianchi, per poi venire eliminato in semifinale.

Vita privata e curiosità

Il nome d’arte di Michele Merlo è stato per lungo tempo Mike Bird: il soprannome è stato attribuito dagli amici inglesi, con i quali ha condiviso molto durante il suo soggiorno in Inghilterra.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sappiamo se Merlo abbia o meno una fidanzata. Il cantante è sempre stato molto timido e riservato riguardo la sua vita privata, quindi non si conoscono tantissime informazioni al riguardo.

A giugno 2021 accade qualcosa di davvero inaspettato, che sconvolge il pubblico televisivo, gli addetti ai lavori, i colleghi, gli amici e i parenti.

Michele Merlo, infatti, finisce in gravissime condizioni a causa di un’acuta emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante.