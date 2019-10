Emma Marrone, dubbi sulla malattia: dietro il ricovero si potrebbe celare una verità diversa

Tutti hanno pensato al ritorno del tumore per Emma Marrone. Qualcosa nel suo racconto e nel comunicato stampa fa pensare che sia stato un equivoco

La cantante Emma Marrone ha voluto rassicurare tutti sulla sua salute con un post appena dimessa dall’ospedale. Nel frattempo il suo ufficio stampa smentisce le fake news dei giorni scorsi.

Qual è allora realmente il problema di salute che ha dovuto affrontare la cantante?

Le ultime notizie sulla salute di Emma Marrone

Dopo il post su Instagram di poco più di una settimana fa in cui Emma annunciava ai suoi fan di doversi ritirare per un po’ dalle scene per necessità di curare un problema di salute, moltissime ipotesi sono state fatte.

Quella più accreditata é che a poco a poco è diventata quasi ufficiale, arrivando ad essere affermata con certezza anche al Tg1 è che la 34 enne cantante salentina fosse alle prese con una recidiva del tumore all’ovaio che l’aveva già colpita dieci anni fa.

A ben guardare né Emma né nessuno del suo staff aveva parlato di tumore o affermato che dovesse sottoporsi ad un’operazione che riguardava quella patologia.

La Marrone aveva già affrontato in passato ben due operazioni e dunque ecco il collegamento.

Negli ultimi giorni poi si sono accavallate frenetiche sui giornali una serie di notizie che però non hanno mai avuto nessuna conferma.

Nelle scorse ore, il primo post di Emma dopo il ritiro e un comunicato ufficiale del suo ufficio stampa potrebbe anche far pensare che non si sia capito proprio nulla di cosa ha affrontato la giovane in questi giorni.

Le fake news e i comunicati ufficiali

Qualche giorno fa Emma Marrone è tornata a comunicare con i suoi fan facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Con una foto del suo braccialetto del ricovero nel letto 218A che finalmente aveva potuto togliersi perché era stata dimessa

“E’ stata dura..ma è andata!”

In seguito anche il suo ufficio stampa che fino ad ora era rimasto in silenzio ha voluto dire la sua per fermare la diffusione di fake news :

“Le uniche fonti attendibili sulle condizioni di Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali” “Tutte le notizie su ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute…sono infondate e basate su supposizioni”

Emma aveva già effettuato delle operazioni riuscendo anche a salvare una tuba con la possibilità di poter diventare mamma in futuro.

Le sue dichiarazioni e soprattutto quelle del suo ufficio stampa ci danno dunque indicazioni certe su un’unica cosa riguardo a questo periodo difficile che però è la più importante: Emma Marrone sta bene e dopo un periodo necessario a riprendersi tornerà dai suoi fan più forte di prima!