Marco Bocci, torna la malattia devastante dal passato: parole profonde sui social per l’ex compagna Emma Marrone

Emma Marrone si prende una pausa a causa di un problema di salute, le parole dell’ex Marco Bocci commuovono il web: “Sono sicuro che andrà tutto bene”

Nella giornata di ieri, Emma Marrone ha scritto un lungo messaggio sui social che ha allarmato i fan e molti personaggi del mondo dello spettacolo. Questi ultimi le hanno dimostrato il loro affetto con una serie di messaggi di solidarietà. Tra questi vi è anche quelle del suo ex fidanzato, Marco Bocci.

Emma Marrone: problema di salute

L’artista salentina ha condiviso sul suo account IG un lungo messaggio che ha preoccupato non poco il popolo del web. Per quale motivo? Emma Marrone si è rivolta ai suoi fan affermando che non poteva essere presente al concerto di Radio Italia organizzato a Malta e che deve prendersi una pausa a causa di un problema di salute. La cantante salentina non è scesa nei dettagli ma questo suo annuncio ha scatenato una gara di solidarietà non solo da parte dei suoi fan ma anche di molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Un messaggio in particolare ha commosso il web. Il suo ex fidanzato, Marco Bocci, ha pubblicato un IG stories dedicata all’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ecco cosa le ha scritto.

Il messaggio sui social commuove il web

Nel dettaglio, il marito di Laura Chiatti ha pubblicato una IG stories in cui condivide uno screen della sua ultima canzone ‘Io sono bella’ scritta da Vasco Rossi. L’attore ha accompagnato lo screen con la seguente didascalia:

“Sei bella ma sei pure cazzuta. Ti aspettiamo subito”.

Anche sua moglie ha voluto dedicare un pensiero all’artista salentina, definita in passato, la sua Lady Gaga:

“Amica testa dritta e petto in fuori”.

Immediata la risposta della cantante che ha condiviso una storia con dei cuori con cui ringrazia le persone per l’affetto dimostrato.