Laura Chiatti ‘Non si depila’ peli superflui in bella mostra: l’attrice rivela la sua scelta

Laura Chiatti presa di mira dai follower per il selfie con l’ascella non depilata. L’attrice risponde a tono

Laura Chiatti la bellissima attrice di Castiglione del Lago, è finita recentemente nel mirino dei suoi follower. Qualche giorno fa l’attrice di ‘Io che amo solo te’, ha postato sul suo profilo instagram, una foto tanto comunque quanto ‘singolare’.

Lo scatto in questione è stato preso di mira dai follower i quali si sono burlati della Chiatti, per quel ‘peloso dettaglio’. La reazione dell’attrice, è stata a dir poco epica, ecco cosa ha scritto in un commento.

Laura Chiatti burlata dai follower: ‘Quel pelo orribile?’

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l’attrice umbra, Laura Chiatti, si mostra in un selfie, in cui appare in costume, rilassata mentre si lascia ‘baciare dal sole’.

I follower però sempre attenti ai dettagli non hanno potuto fare a meno di notare la sua ascella ‘pelosa’.

La foto, accompagnata dalla didascalia ‘Sole non ti temo’, ha ricevuto in pochissimo tempo like e infiniti commenti ironici su quel dettaglio non passato proprio inosservato. Ecco cosa si legge sotto la foto della Chiatti:

‘Ma quel pelo orribile sotto l’ascella??? Dio mio!’

e ancora:

‘Perché non ti depili?’

Altri invece sono accorsi in sua difesa, apprezzando il ‘gesto’ dell’attrice la quale senza filtri e come una qualsiasi ‘comune mortale’ ha mostrato la ricrescita dei peli sotto le ascelle:

Finalmente una non schiava dei peli’

e chi ancora è esterrefatto dai commenti di alcuni utenti che non sanno far altro che trovare ‘il pelo nell’uovo’, forse per invidia:

‘Non ho parole. Ma che cavolate sparate… è depilata e si vede!!! Ha solo mezzo millimetro di ricrescita, forse nemmeno… come ogni persona normale su questa terra!’

L’inaspettata reazione dell’attrice

Laura Chiatti, non è riusciuta a trattenersi dal commentare, così in maniera ironica e diplomatica ha cercato di porre fine al ‘dibattito’ sterile, posto in atto dai suoi follower sui peli delle sue ascelle scrivendo: