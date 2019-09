Emma Marrone, il dramma del cancro ‘Tutto sgretolato’: lo straziante racconto in...

La malattia di Emma Marrone ha colpito in modo indiretto anche familiari e amici. Ecco le sue commosse parole che rivelano tutto l’affetto per i genitori

La notizia che Emma Marrone dovrà fermarsi per un problema di salute ha sconvolto tutti. I familiari hanno sempre affrontato con lei questa battaglia ma ne sono usciti distrutti. Ecco cosa dice la cantante

Emma Marrone confida paure e speranze

Solo un anno fa sembrava che il mostro del cancro alle ovaie fosse stato sconfitto ed Emma fosse finalmente libera dalla malattia.

In questi lunghi anni, dalla diagnosi risalente a quando aveva 24 anni fino ad oggi Emma non si è mai nascosta ed ha rivelato le difficoltà legate al percorso di cura.

In un’intervista negli studi Gedi ad esempio, risalente al 2018 la Marrone si lascia allora andare a confidenze sincere e commoventi proprio sui sentimenti più intimi che hanno accompagnato lei ed i suoi genitori Maria e Rosario in questo lungo percorso fatto di sofferenza ma anche di speranza.

“Ho visto i miei genitori sgretolarsi…li ho visti invecchiare d’un colpo”

Emma nell’intervista si rivolge ad un gruppo di ragazzi, e non vuole addolcire la pillola perché crede molto nella forza della comunicazione per divulgare il messaggio dell’importanza della prevenzione e delle cure.

La sofferenza dei suoi genitori è stata dura da affrontare per Emma ma le è anche servito per trovare la forza di reagire:

“E’ come se quello che stava succedendo non stava succedendo a me” “Ho avuto la forza di staccarmi da tutto e di reagire nei confronti della malattia con una rabbia e violenza incredibili”

Ovviamente Emma non parla di cattiveria, ma di rabbia intesa come voglia di resistere,come voglia di vivere e vincere.

“Io credo molto nel destino ma credo anche che l’energia morale, l’energia mentale aiuti il corpo a venirne fuori meglio”

Emma il messaggio inquietante e la speranza di amici e fan

Il messaggio di Emma apparso ieri sui social ha smosso una valanga di lettere e post di auguri e di solidarietà per la cantante che sarà costretta a fermarsi per un problema di salute.

Emma non lo specifica ma la mente di tutti è corsa subito al tumore e al suo probabile ritorno.

Decine di messaggi di personaggi famosi amici dell’artista salentina si sono accavallati nelle ultime ore, come ad esempio dalla redazione delle Iene a cui Emma era stata vicina soprattutto in occasione della malattia e della scomparsa di Nadia Toffa sempre per un tumore.

“Ti rivogliamo presto così sorridente! Forza “

Anche Vladimir Luxuria ha dedicato un post per Emma per ricordare il suo grande impegno nella causa per i diritti della comunità LGBT

“Ricordo l’energia che sprigionasti sul palco del gay Village…vorrei restituirti tutta quella forza per farti sentire che sei bella, sei forte,sei brava, sei amica e continuerai ad esserci perchè con te questo mondo è più bello”

La lettera più commovente indirizzata ad Emma però l’ha scritta Maria De Filippi con cui la cantante ha un rapporto di amicizia e fiducia fin dagli esordi ad Amici.

“…Io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”

Una lettera carica di affetto, come quella di tutti i suoi amici e fan, per far sentire ad Emma e alla sua famiglia che non saranno mai soli ad affrontare questo percorso ma il muro di amore che li sorregge li aiuterà a superare tutto.