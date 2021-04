La sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D’Urso vedrà ospiti importanti e sorprese attese, vi sveliamo tutto!

Le due regine della tv come ogni domenica gareggeranno testa a testa nel pomeriggio domenicale di Rai 1 e di Canale 5. Ecco cosa vedremo oggi a Domenica In e Domenica Live: ospiti, sorprese e tanto intrattenimento!

Domenica In, 11 aprile: tutti gli ospiti di Mara Venier

Come ogni domenica il palinsesto tv ci ha abituato ad una sfida molto accesa tra due grandi volti del piccolo schermo: Barbara d’Urso e Mara Venier con i loro programmi Domenica Live e Domenica In.

La scorsa settimana la sfida, secondo i dati auditel, è stata vinta dalla padrona del salotto di Rai 1 e questa domenica 11 aprile potrebbe ripetere il risultato. Come spunta dalle anticipazioni infatti la trentesima puntata di oggi di Domenica In sarà ricca di ospiti molto attesi che sapranno coinvolgere il pubblico con storie divertenti e commoventi guidati da Mara.

In studio dalle 14 alle 17.10 si avvicenderanno infatti molti ospiti, ecco chi vedremo.

Il cantante Pupo sarà ospite di Mara per ripercorrere le tappe della sua carriera musicale e personale, così come farà anche il comico Brignano che parlerà del programma “Un’ora sola vi vorrei” che sta per partire nella sua terza edizione sempre con la moglie, la bellissima Flora Canto, su Rai 2 in prime time.

Sarà poi la volta di un grande della musica che parlerà dello straordinario momento professionale e personale, dopo la nascita della secondogenita Vittoria e del successo a Sanremo: stiamo parlando di Fedez in collegamento da Milano mentre in studio sarà presente la collega Francesca Michielin.

Ampio spazio all’attualità con approfondimento sulla situazione della pandemia grazie alla presenza come ospite di Luca Richeldi, Direttore di Pneumologia al Gemelli di Roma. Presenti anche Rita Dalla Chiesa, il professore Matteo Bassetti ed il giornalista Alessandro Sallusti.

Non mancheranno momenti divertenti con le imitazioni di Vincenzo De Lucia.

Domenica Live anticipazioni: la versione “extended” promette scintille!

Dopo il termine di Live- Non è la D’Urso, della domenica sera l’appuntamento con il contenitore canonico della domenica pomeriggio è tornato al suo orario consueto.

La versione estesa dunque, che ha inizio alle 14.40 e termina alle 18.45 per dare spazio ad Avanti un altro con Bonolis. Ben 4 ore di intrattenimento dunque, che la D’Urso promette piene di soprese ed esclusive choc tra interviste a personaggi tv del momento ed approfondimenti sull’attualità.

Il mistero su ciò che andrà in onda regna sovrano, e la stessa Barbarella non ha voluto far trapelare i nomi degli ospiti ma ha annunciato durante Pomeriggio Cinque una puntata davvero scoppiettante ed imperdibile:

“Una puntata pazzesca..quindi vi aspetto per 4 ore ed oltre di diretta con Domenica Live, perché il mio cuore è vostro anche la domenica”

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che accadrà tra i due programmi portanti della domenica pomeriggio non resta che metterci comodi e sintonizzare la tv sul canale prescelto: chi la spunterà tra Mara Venier e Barbara D’Urso?