Live Non è la D’Urso si ferma: a quando lo stop e perché

Il programma in prime time di Barbara D’Urso subirà un brusco stop: ecco quando uscirà di scena e da cosa verrà sostituito.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più presenti ed amate da molti anni nel palinsesto tv.

Il suo “Live-Non è la D’Urso” ora dovrà fermarsi, ma quali sono i motivi dietro tale scelta e quando rivedremo Barbara?

Live-Non è la D’Urso si ferma; quando e perchè

I rumors su una probabile chiusura anticipata del programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso pare abbiano avuto conferma.

I vertici Mediaset avrebbero annunciato lo stop al programma già da dopo Pasqua come riporta anche Leggo. Secondo tali indiscrezioni a partire da aprile la trasmissione della D’Urso si stopperebbe.

Ma quali sono i motivi di tale decisione? A quanto pare si è trattato di una scelta pratica per poter dare modo alla produzione del programma “Scherzi a parte” di poter girare le puntate nello studio ora occupato da Live.

Un scelta oculata quindi, per evitare sperpero di risorse dato il periodo critico per tutti. Al posto di Live andranno in onda le nuove puntate di Avanti un altro con Paolo Bonolis, già registrate e pronte alla messa in onda.

I fan di Barbara possono però stare tranquilli: si tratta solo di uno stop temporaneo e già dal prossimo settembre potranno rivedere Live-Non è la D’Urso

Ascolti sempre stellari per Barbara e la sua squadra

Il problema degli ascolti non pare invece essere rientrato nei motivi che hanno condotto alla decisione di interrompere il programma.

La trasmissione della domenica sera condotta da Barbara D’Urso infatti ha riscosso grandi successi anche durante questa edizione. La colonnina dello share infatti segnava dal 12 al 14%, numeri che piazzano Live-Non è la D’Urso tra i programmi più guardati della tv.

Inoltre i fan di Barbara potranno continuare a vederla tutti i pomeriggi in Pomeriggio 5 o la domenica con Domenica Live.

Per non perdersi nessuno dei rimanenti appuntamenti con Live Non è la D’Urso non resta che sintonizzarsi la domenica sera su Canale 5 alle 21.30