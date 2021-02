Mara Venier addio a Domenica In: la conduttrice rompe il silenzio

Difficile immaginare di dover fare a meno della sua simpatia e del suo sorriso: Mara Venier è vicina all’addio del suo programma? La verità l’ha voluto raccontare proprio lei in una recente intervista a Nuovo.



Mara non ha potuto fare a meno di chiarire il gossip che circa da mesi. Ecco cos’ha rivelato ai suoi fan.

La domenica non avrebbe lo stesso sapore se non ci fosse lei con la sua allegria e la sua ironia. Mara Venier è tornata, ma secondo gli ultimi gossip, potrebbe presto lasciare di nuovo la sua bianca poltrona.

Il suo potrebbe essere un addio definitivo alla scene. Lo ha annunciato lei stessa che avrebbe voluto staccare la spina per dedicarsi ai suoi più grandi affetti, la famiglia e il marito Nicola Carraro.

Anche la collega e amica Caterina Balivo qualche mese fa ha voluto prendere la stessa decisione staccando con Vieni da me. Zia Mara era molto convinta anche perché il marito aveva dei seri problemi di salute.

Ma gli ascolti molto alti che regala a Rai 1 hanno convinto la conduttrice a restare? Di certo non è solo questo. L’affetto del pubblico è per lei una linfa necessaria:

“Ho pensato a lasciare perché ero preoccupata che il lavoro sottraesse tempo alla mia vita privata. Poi ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i compagni di lavoro, che costituiscono per me una seconda famiglia e ho fatto un passo indietro”

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha poi confessato:

“Sinceramente non ho ancora deciso che cosa farò, ma non lascerò la televisione per il cinema. Questa voce è nata dalla mia amicizia col regista Ferzan Ozpetek che ammiro, ma col quale non ho progetti di lavoro. È certo che in ogni mia scelta, come sempre, andrò dove mi porta il cuore”