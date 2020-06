Pancia piatta con la Dieta lampo del Finocchio: meno 5 kg in 10 giorni

Pancia piatta con la Dieta lampo del finocchio, perdi 5 kg in 10 giorni! Supererete a pieni voti la prova costume: cosa mangiare e cosa no, esempio di menù.

Avete già sentito parlare della Dieta lampo del finocchio per una pancia piatta in un batti baleno? Perderete fino a 5 kg in 10 giorni per una prova costume da 10 e lode!

Il finocchio è una verdura ricca di acqua, minerali, vitamine e povera di calorie: aiuta a disintossicarvi e depurarvi naturalmente.

La dieta lampo del finocchio si chiama così perché otterrete risultati ottimi in un batter d’occhio: potrete dire addio al gonfiore addominale e otterrete un ventre piatto! Prevede un regime ipocalorico perciò è bene seguirla solo per 10 giorni.

Seguite queste semplici regole:

Niente dolci e junk food, alchool e cibo spazzatura

minimo 2 litri di acqua al giorno

normale attività motoria giornaliera

seguire il piano alimentare previsto

Prima di intraprendere una qualunque dieta consultate prima il vostro medico curante, è sconsigliata a chi ha già delle patologie o alle donne incinta.

Dieta lampo del finocchio, cosa mangiare e cosa NO

Mangiando i finocchi in tutti i modi vi sbizzarrirete con: frullati, tisane, sformati, centrifughe, vellutate e contorni a base di questa verdura.

La colazione

Per iniziare al meglio la giornata potrete fare una colazione composta da:

200ml latte vaccino o vegetale oppure uno yogurt magro

1 frutto a vostra scelta

30g avena oppure 2 fette biscottate light con 1 cucchiaio di marmellata

1 tisana al finocchio

caffè

Gli spuntini

Avete 2 spuntini da consumare durante l’arco della giornata, uno a metà mattina e un altro a metà pomeriggio.

Potete bere una centrifuga o un frullato a base di finocchio e altra frutta/verdura a vostro piacimento, mangiare 4 noci oppure 3 mandorle.

Se il senso di fame è ancora molto forte nonostante la merenda mangiate dei pezzi di finocchio crudo per saziarvi!

Il pranzo

Potrete mangiare un nutriente piatto unico light a pranzo come ad esempio:

50g pasta integrale (oppure 60g riso o 2 fettine di pane di segale) condita con olio evo e 1 cucchiaio di parmigiano

integrale (oppure 60g riso o 2 fettine di pane di segale) condita con olio evo e 1 cucchiaio di parmigiano 100g carne (pollo, vitella, manzo, tacchino, coniglio)

(pollo, vitella, manzo, tacchino, coniglio) 1 finocchio

un’altra verdura a scelta

In alternativa potete sostituire la carne con uova, formaggio light o pesce.

La cena

A cena prediligete il pesce poiché più leggero e digeribile. Potrete mangiare:

un minestrone a base di finocchi o una vellutata di verdure e finocchi

a base di finocchi o una vellutata di verdure e finocchi 150g di pesce al forno o a vapore o in padella (calamari, merluzzo, spigola, orata, tonno, salmone)

Dopo cena bevete una tisana a base di liquirizia e finocchio prima di addormentarvi.

