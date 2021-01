La soap turca con Can Yaman è stata esclusa dal palinsesto tv, anche la domenica. Ecco i motivi della decisione.

Sui social era partita una raccolta firme per evitare la cancellazione della puntata del giovedì sera di DayDreamer, ora arriva la notizia che scioccherà i fan.

Se vuoi sapere perché DayDreamer è stato cancellato e quando lo rivedremo continua a leggere!

DayDreamer ascolti deludenti?

Gli appassionati della soap turca DayDreamer attendevano con ansia il ritorno dell’appuntamento serale come annunciato prima delle feste natalizie.

Eppure valutando gli ascolti delle puntate fino ad ora andate in onda il giovedì sera si nota come gli ascolti della soap turca siano precipitati.

Secondo quanto riporta anche Blasting News lo share dell’ultima puntata di DayDreamer si è attestato sul 9,2% corrispondente a circa 1.967.000 telespettatori.

La soap è stata letteralmente stracciata dalla concorrente fiction Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci su Rai 1 che invece ha ottenuto il 22.14% di share.

Numeri non confortanti che non hanno riproposto il successo che la soap aveva ottenuto la scorsa estate.

E così dopo solo due appuntamenti in prima serata Mediaset ha preso una decisione scioccante. Vediamo nel dettaglio quale ed i motivi.

Catastrofe #Daydreamerprimetime che non regge e crolla sotto i 2 milioni con il 9%. Da far tornare la domenica, ma con 2 ore e mezza di puntata#ascoltitv pic.twitter.com/JGimIJijDN — MasterBB (@MasterAb88) January 15, 2021

La soap cancellata: quando salta e cosa la sostituisce

I fan che pregustavano già la puntata del 21 gennaio avranno una brutta sorpresa.

I vertici di Mediaset hanno deciso che il prossimo appuntamento serale con DayDreamer venga stato cancellato come annunciato sul sito della guida tv Mediaset Play.

Al posto della soap con Can Yaman e Demet Ozdemir verrà mandato in onda su Canale 5 il film con Ficarra e Picone “L’ora legale”.

Lo spostamento dalla domenica al prime time serale dunque non pare esserne stato azzeccato.

Il motivo potrebbe trovarsi nel giorno scelto ma ad ora non vi sono comunicati ufficiali dalla rete per quanto riguarda il ritorno in tv delle avventure di Sanem e Can.

Anche la domenica infatti per ora restano confermate gli altri programmi: Beautiful, Una Vita e Pomeriggio Cinque.

Per sapere quando potremo rivedere DayDreamer- Le Ali del Sogno continuate a seguirci, vi daremo tutti gli aggiornamenti sulla soap con Can Yaman!