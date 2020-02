Elena Sofia Ricci, chi sono il marito e i figli dell’amata attrice italiana?

Chi è Elena Sofia Ricci, la celebre attrice italiana, nota per i ruoli ne I Cesaroni e in Che Dio ci aiuti

Scopriamo tutti i segreti di Elena Sofia Ricci, dagli inizi della carriera alla vita privata dell’attrice.

Chi è Elena Sofia Ricci

Nasce a Firenze, il 29 marzo del 1962, sotto il segno zodiacale dell’ariete.

La Ricci è un’apprezzatissima attrice italiana, vincitrice di numerosi premi grazie alle sue interpretazioni. Nel corso della sua carriera è molto attiva al cinema, con oltre 30 pellicole dal 1980, anno in cui esordisce con Arrivano i gatti di Carlo Vanzina. Importanti anche le sue partecipazioni in coproduzioni internazionali.

Il pubblico ha imparato ad amarla, nel corso degli anni, per la sua interpretazione di Lucia Liguori nella serie tv italiana diretta da Francesco e Stefano Vicario e da Francesco Pavolini, I Cesaroni, e per quella in Che Dio ci aiuti, dove interpreta il ruolo di Suor Angela, una religiosa dal passato rocambolesco che cerca di aiutare le ragazze in difficoltà.

Nella prossima primavera 2020 andrà in onda su Rai1 il film-tv dedicato a Rita Levi Montalcini, con la regia di Alberto Negrin, dove la Ricci interpreterà proprio la scienziata Premio Nobel per la medicina nel 1986.

Marito e figli dell’attrice

Elena Sofia Ricci ha una figlia, Emma Quartullo, avuta nel 1996 da una liaison con Pino Quartullo. In seguito, sposa Luca Damiani, ma il matrimonio naufraga a seguito dei tradimenti di quest’ultimo con l’amica e collega Nancy Brilli.

Successivamente si lega al compositore Stefano Mainetti, diventato poi suo marito; da lui ha la sua seconda figlia, Maria.

Nel gennaio del 2019 racconta a Libero una tremenda verità, che si è sentita in libertà di rivelare dopo la morte della madre: A 12 anni, la Ricci sarebbe stata abusata da un amico di famiglia, in seguito arrestato.