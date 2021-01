DayDreamer, anticipazioni 21 gennaio: Can e Sanem in trappola

Spoiler sul prossimo appuntamento serale con la soap turca più amata della tv la star Can Yaman e Demet Özdemir.

Incredibili colpi di scena nei prossimi episodi di DayDreamer- Le Ali del Sogno, Sanem e Can cadranno in un tranello per il loro bene ma alla fine si separeranno.

DayDreamer, spoiler del 21 gennaio: la trappola di Cengiz

DayDreamer, spoiler del 21 gennaio: la trappola di Cengiz

Nei nuovi appuntamenti con la soap turca che sta appassionando i telespettatori italiani le avventure/disavventure amorose dei protagonisti continuano a complicarsi sempre più.

Tra Can e Sanem la frattura sembra irrimediabile: il bel fotografo e la scrittrice si sono infatti lasciati dopo che lui ha deciso che si recherà all’estero con Polen.

La tensione tra i due resta alta poiché nonostante la separazione si vedono ancora all’agenzia, finché Sanem non finirà di espletare il periodo di preavviso di licenziamento.

Anche gli amici della coppia assistono su continui litigi durante le ore di lavoro e decideranno di intervenire per cercare di sistemare le cose.

Sarà Cengiz a mettere in piedi un maldestro piano per far riavvicinare i due, grazie anche all’aiuto di Deren e Ayhan.

Gli amici chiuderanno i due ex fidanzati in una cella frigorifera in modo che siano costretti a parlare e risolvano i loro problemi.

Il piano fallisce: Sanem e Can definitivamente lontani

Il piano di Cengiz aveva uno scopo nobile, far sì che tra Sanem e Can potesse riscoppiare la passione.

Purtroppo le cose non avranno nel modo sperato poiché tra i due nascerà un litigio anche all’interno della cella frigorifera.

Una vita liberi poi, i due si separeranno definitivamente andando ognuno per la sua strada.

Anticipazioni prossima puntata: tensione tra Leyla ed Emre

Le novità in negativo non ci saranno solo per la bella Sanem che già aveva deciso di lasciare Can e licenziarsi dall’agenzia.

Anche la sorella maggiore delle Aydin sarà in crisi a causa dell’ennesima discussione con Emre.

Tra i due la situazione è sempre più tesa e Leyla deciderà infine di seguire le orme della sorella.

Entrambe penseranno che sia giunto il momento di lasciare il lavoro alla Fikri Harika in modo da allontanarsi una volta per tutte dai fratelli Divit.

La soluzione per un nuovo lavoro d’altronde l’ha fornita già Ygit: l’editore infatti sarebbe felice di avere nella sua casa editrice Sanem (Demet Özdemir) e la sorella Leyla.

La soluzione per un nuovo lavoro d'altronde l'ha fornita già Ygit: l'editore infatti sarebbe felice di avere nella sua casa editrice Sanem (Demet Özdemir) e la sorella Leyla.