Coronavirus, non si parla ancora di pandemia: perché?

Coronavirus, non si può parlare di pandemia. Perché? Cosa succederà al prossimo passo?

Il Coronavirus è stato rilevato in almeno 29 paesi. Nelle nazioni con pochi o nessun caso segnalato finora, in particolare in Sud America e Africa, l’assenza di prove non dovrebbe essere interpretata come prova di assenza. Più probabilmente, riflette la mancanza di test.

L’epidemia di Covid-19 ora è una pandemia, indipendentemente dal fatto che l’Organizzazione mondiale della sanità la definisca tale?

Coronavirus: si tratta di pandemia?

Innanzitutto, chiariamo i fatti su ciò che può e non può essere fatto.

Ora è chiaro che l’epidemia non sarebbe mai stata contenuta. Al massimo, la sua diffusione è stata rallentata dal blocco imposto in Cina e dagli sforzi di altri paesi al fine di identificare le persone infette e chiunque abbiano avuto contatti.

Il Covid-19 sembra diffondersi come l’influenza, attraverso l’aria, da persona a persona.

A differenza di Ebola, SARS e MERS, gli individui possono trasmettere questo coronavirus prima dell’inizio dei sintomi o anche se non si ammalano.

Una persona infetta pare diffonda la malattia a una media di 2,6 persone.

Dopo 10 generazioni di trasmissione, ciascuna delle quali richiede circa cinque o sei giorni, quel caso iniziale ha generato più di 3.500 contagiati, la maggior parte con sintomi assenti o lievi, ma probabilmente infettivi.

Il fatto che i casi lievi siano difficili da differenziare dal raffreddore o dall’influenza complica solo la diagnosi.

Alla luce delle caratteristiche della malattia, la quarantena dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio sulla nave da crociera Diamond Princess nella baia di Yokohama, in Giappone, sembra un esperimento crudele.

Pur essendo confinati, queste persone sono state costrette a respirare aria viziata per due settimane. La misura ha ottenuto poco se non per dimostrare quanto sia efficace la diffusione del virus.

Cercare di fermare una trasmissione simile all’influenza è un po’ come cercare di fermare il vento.

Coronavirus, le cose da sapere

L’Europa si confronta con il Coronavirus mentre l’Italia combatte contro un’eruzione di casi.

I vaccini non ci sono ancora e, sulla base delle precedenti esperienze con SARS, MERS e influenza pandemica, non c’è motivo di credere che il Covid-19 andrà via questa primavera quando il clima più caldo arriva nell’emisfero settentrionale.

La trasmissione in tutto il mondo potrebbe continuare per mesi.

Il blocco imposto dal governo cinese a Hubei, la provincia più colpita dalla malattia, ha ridotto sostanzialmente il numero di nuovi casi per un certo periodo.

Ma anche questo ha benefici limitati. Anche se la Cina cerca di tornare al lavoro, i trasporti pubblici riprendono e i cittadini iniziano a muoversi, ci sarà probabilmente un grande rimbalzo nei casi.

A meno che un’intera popolazione non si ripari per molti mesi, agenti infettivi come l’influenza o questo coronavirus troveranno persone infette.

In altre parole, un blocco è principalmente una tattica ritardataria.

Distribuendo i casi nel tempo, può aiutare a gestire un focolaio, ma solo se si svolge sullo sfondo di un solido sistema sanitario.

Tuttavia, anche il miglior sistema è troppo fragile e un moderato aumento dei casi infettivi, sia di influenza stagionale che di Covid-19, può rapidamente mettere in campo tante risorse, in Cina o in altri paesi.

Ci saranno altri casi come Wuhan?

Per quanto sia agghiacciante immaginare questo scenario, quello che è successo a Wuhan, la città cinese all’epicentro dell’epidemia, probabilmente potrebbe accadere anche altrove.

Gli ospedali potrebbero dover allontanare tutti tranne le persone più gravemente malate; la loro capacità di gestire il normale carico di pazienti con infarto, lesioni gravi o tumori può essere sostanzialmente compromessa.

In un mondo mal preparato per una malattia potenzialmente pericolosa per la vita e facilmente trasmissibile come Covid-19, il modo più efficace per mitigare l’impatto della pandemia è concentrarsi sul supporto di sistemi sanitari che sono già sovraccarichi.

Questo è il motivo principale per cui la massima priorità di ogni paese dovrebbe essere quella di proteggere i propri operatori sanitari.