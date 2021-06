Chiara Ferragni hot, il suo post hard scatena la reazione di alcuni fan che non gradiscono la posa, vista come eccessiva, piovono le critiche.

Non solo commenti di ammirazione per la bella di casa Ferragnez, non a tutti è piaciuta la posa in costume.

Chiara Ferragni hot

Sguardo protetto dagli occhiali scuri, un micro bikini e la posa in barca ritenuta forse un po’ spinta per i più deboli di cuore, ma come si dice c’è chi può e chi no. In questo caso per Chiara si può, ma questo non la mette a riparo dal ricevere commenti poco piacevoli come:

“Posa poco elegante”

e ancora:

“Alcune volte perde di classe”.

A confondere gli animi sarà stato il bikini o le gambe allargate? Resta il fatto che molti la preferiscono si sexy, ma sempre con stile.

Chiara non solo mamma

E così mentre mamma Ferragni posta e reclamizza il suo fine settimana e il brand del suo costume, si mostra mentre, alla scoperta delle bellezze di Portofino e San Fruttuoso, cerca la posa ideale per abbronzare anche parti nascoste poco visibili.

Tuttavia nei commenti c’è anche chi si rammarica di non poter fare lo stesso:

” Se l avessi fatta io una foto così probabilmente, mi guardavano con l aria indignata tutto il resto della vita. Elegantissima “.

Che dire impossibile accontentare tutti, e d’altra parte non ci sono solo le foto a base di torte, o con veduta mozzafiato e tappeto di petali bianchi e rossi, una scena molto romantica.

Come avrà risposto la bella influencer?