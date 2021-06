Victoria De Angelis de I Maneskin, come è nata la passione per...

La foto inedita di Victoria De Angelis de I Maneskin: lo scatto risale a più di 15 anni fa – FOTO

La bassista del gruppo rock romano ha davvero conquistato tutti, l’avete mai vista quando era solamente una bambina?

Victoria De Angelis dei Maneskin , la confessione

Recentemente la giovane rockstar ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha raccontato di quando si è sentita attratta dallo stesso sesso.

Victoria ha rivelato:

“E’ stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”



Ha spiegato che nella società di oggi essere eterosessuali è la norma, per questo molte volte una persona cerca di privarsi della libertà di vivere l’amore in ogni sfaccettatura.



Ma una volta superata l’insicurezza iniziale ha vissuto la sua sessualità in maniera molto naturale e libera, proprio come dovrebbe poter essere per tutti:

“A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere.”

Victoria ha subito anche le prese in giro da parte dei suoi compagni, perché ha sempre amato fare cose tipicamente considerate “maschili” tipo andare sullo skate, giocare a calcio o indossare sempre e solo pantaloni.

Ma grazie a quel coraggio ora è se stessa in ogni suo aspetto.

Victoria De Angelis, spunta la foto inedita

Recentemente, nel suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero che ha spiazzato l’intero web.

Victoria è molto seguita sui social infatti ha ben 1,9 milioni di follower provenienti da tutto il mondo.

Nell’ultima immagine condivisa, si vede lei da piccola insieme a suo cugino, vestiti da vere rockstar con in mano una mini chitarra elettrica.

La bassista de i Maneskin ha spiegato che aveva organizzato un concerto privato nella camera da letto dei suoi genitori.

Inutile dire che il post ha fatto impazzire il web e migliaia di persone sono alla ricerca del misterioso cugino di Victoria.

Non sono mancati i commenti del tipo “Sei sempre stata la regina del rock”, “Escici il cugino”, “La cosa più rock di tutte è la maglietta al contrario di tuo cugino”.

La sua passione per il rock è nata quando era soltanto una bambina e questa foto è la prova di come tutto è iniziato.

