L’ultimo scatto di Cecilia Rodríguez ha mandato in visibilio fan ed amici vip. Zoom selvaggio e commenti estasiati per la posa ad alto bollore!

La bella argentina si è finalmente ricongiunta col suo grande amore Ignazio Moser ed i fan hanno notato come sia ancora più bella e sensuale.

Sui social la sua ultima foto ha smosso una valanga di like, scopriamo lo scatto “illegale” di Cecilia Rodriguez!

Cecilia Rodríguez , dopo l’Isola amore al top col suo Ignazio

Il reality L’Isola dei Famosi è terminato decretando un vincitore effettivo, Awed, ed un vincitore “morale”, Ignazio Moser.

L’ex ciclista ha lasciato il segno in Honduras, per il suo carattere aperto e generoso con i compagni ed il suo grande amore per Cecilia Rodiguez. La 31enne sorella di Belen è addirittura volata oltreoceano per ricongiungersi con il suo amato ed ora che sono entrambi rientrati in Italia condividono scatti insieme ad alto tasso di emozioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

I loro fan sono estasiati di vederli insieme ed in molto hanno notato come la bellezza dell’argentina, già notoriamente degna di nota, sembri addirittura sbocciata: l’amore è davvero un toccasana per fisico ed anima!

Cecilia Rodríguez illegale sui social: come supera Belen

Nelle scorse ore l’ultimo scatto condiviso da Cecilia su Instagram ha mandato in visibilio sia i fan che gli amici vip dell’imprenditrice.

Cecilia si è immortalata sdraiata dolcemente su un divano, vestita solo di un succinto costume che non riesce a contenere del tutto le sue generose forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Nessuno è riuscito a rimanere indifferente al suo fisico statuario ed alla posa ad alto tenore di sensualità, tanto che anche Massimo Rosolino, inviato in Honduras ed ormai amico della coppia ha lasciato un commento che è stato interpretato in maniera equivoca da qualche fan.

“Ecco, perché sei venuta??”

I fan hanno subito equivocato:

“Ho pensato malissimo…ambiguo il commento

La spiegazione però è presto data: La foto risale alla settimana scorsa quando sia Cecilia che Ignazio che gli altri finalisti ed anche Rosolino, erano ancora in Honduras. La didascalia della Rodriguez che inneggiava al “mettersi comoda” ha fatto scaturire l’innocente battuta di Rosolino.



Certo sul web è facile fraintendere ma l’episodio è stato comunque simpatico e nessuno si è offeso per l’equivoco anzi, i like ed i commenti estasiati per la foto sono giunti a pioggia:

“Meravigliosa..più di tua sorella”

Non c’è che dire, Cecilia ha colpito ancora una volta nel segno, lasciando senza fiato i suoi moltissimi followers!