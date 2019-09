Chiara Ferragni senza vergogna, l’accappatoio scivola: il corpo senza veli fa impazzire i fan – Foto

Chiara Ferragni, incidente bollente durante lo shooting fotografico, l’accappatoio scivola e mette tutto in mostra. Lo scatto manda i fan in delirio

Chiara Ferragni è stata recentemente una delle protagoniste della 76esima edizione del Festival del Cinema a Venezia.

Acclamata e criticata da molti, l’influencer ha partecipato alla biennale del Cinema di Venezia per presentare il suo video-documentario diretto da Elisa Amoruso, ‘Chiara Unposted’.

Chiara Ferragni il commento di Valeria Golino dopo ‘Chiara Unposted’

Tra le critiche verso lei mosse, è spiccata quella della celebre regista e attrice Valeria Golino, la quale in generale, ha ritenuto inadeguata la presenza di ‘una influencer’ ad un evento tanto rinomato quanto ambito.

La vincitrice, per due volte, del premio ‘Coppa Volpi’ ha rivelato in questo frangente al ‘Corriere della Sera’:

‘TANTO DI CAPPELLO A CHI FA SOLDI SULLA VACUITa’ […] ma E’ STATO SDOGANATO UN COMPORTAMENTO CHE FINO A POCHI ANNI FA RITENEVANO TUTTI VOLGARE’

Un commento quella della Golino, molto probabilmente non indirizzato meramente a Chiara Ferragni, utilizzata molto probabilmente come esempio a seguito di un’analisi accurata rispetto a quella che è stata l’evoluzione del corso dei decenni della Biennale del Cinema di Venezia.

Chiara Ferragni incidente bollente durante lo shooting fotografico

Nelle ultime ore la moglie del rapper Fedez ha pubblicato uno scatto proveniente dallo Shooting fotografico effettuato a seguito della Mostra del Cinema di Venezia.

L’influencer bellissima, sfoggia un nuovo hairstyle boccoloso, che la fa assomigliare alla tanto sognata attrice americana Marylin Monroe.

L’accappatoio morbido in spugna, scivola dalle spalle mostrando leggermente il suo piccolo seno.

Lo scatto che ha fatto impazzire i fan, per la bellezza e la naturalezza dell’influencer, d’altro canto ha scatenato anche tante polemiche come è accaduto per altri scatti da lei pubblicati, in cui gli haters le scrivono che dovrebbe vergognarsi perchè ora è una mamma.

Ma ovviamente come sempre, la Ferragni è vittima dei pregiudizi e dell’invidia delle persone che non ammettono che una madre sia in carriera.

Ecco lo scatto che ha mandato in tilt i fan: